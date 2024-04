Fitarco Piemonte: Coppa Europea Giovanile

Doppia medaglia per Fabrizio Aloisi (Arcieri Iuvenilia): oro a squadre Compound Under21 maschili, con Marchetti e Moriconi, con la vittoria netta nella finale secca contro l’Olanda (229-214); bronzo invece nell’individuale. Per il torinese un percorso netto, dopo la decima posizione in qualifica, fino alla semifinale dove si arrende solamente alla freccia di spareggio, il 10 perfetto del suo avversario Inglese Davis lo relega nella finalina; la vittoria arriva poi 146-141 sul francese Dubois (primo in qualifica).

Andrea Fenoglio Gaddò (Arcieri Iuvenilia) conquista l’oro a squadre Compound Under18 maschili, assieme ai compagni Cecco e Gabrielli, con la vittoria nella finale secca contro il Belgio (201-196).

E’ argento per Giulia Di Nardo (Arcieri delle Alpi) a squadre femminili Compound Under21, assieme a Del Duca e Serafini; il trio azzurro dopo aver vinto la semifinale allo shootoff (27*-27) sull’Islanda, si arrende 220-216 alla Francia.

Il prossimo appuntamento in calendario sarà il Campionato Europeo Giovanile a Ploiesti (Romania) di luglio.



