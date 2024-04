Collegno Basket chiude la stagione in bellezza contro Sestri

Avvio di partita solido per i Lions, nonostante la posta in palio contasse decisamente di più per gli ospiti in ottica salvezza. All’intervallo è già +14 per Collegno. Sestri le prova tutte e rientra un paio di volte a pieno titolo in partita. De Bartolomeo, Mortarino e capitan Tarditi chiudono però i giochi. Vincono i Lions 74-69, per Sestri altro turno di playout in arrivo.

È Sestri ad arrivare al PalaCollegno con una missione ben precisa: vincere e contemporaneamente sperare nella vittoria di Campus Piemonte contro Castelfiorentino per evitare il secondo turno di playout. Dopo un inizio di sorpassi e controsorpassi, sono i liguri a sferrare il primo affondo della serata, trovando facilmente il +4 dopo un paio di possessi. Immediato timeout per coach Comazzi e pronta risposta dei Lions con quattro giri perfetti in difesa. Dall’altra parte ci pensa un ispirato Mirone con due jumper dalla media a dare la parità, mentre l’asse Tiagande - Lo Buono produce facili conclusioni dal pitturato. Alla boa del quarto il tabellone dice +1 Collegno. Dopo due minuti di magra offensiva generale, ecco che entra in partita anche Mortarino. Per il numero 20, tre triple (quasi) in fila che portano rapidamente Collegno in doppia cifra di vantaggio. Il sigillo lo firmano Lunardi e De Bartolomeo, il primo freddissimo dalla lunetta e Deba autore di una pennellata in penetrazione a fil di sirena per il +14 (39-25) che chiude il primo tempo.

Al rientro in campo il roster biancorosso è ancora quello dell’inizio, con lo starting five composto da De Bartolomeo, Fracasso, Mortarino, Tiagande e capitan Tarditi. I liguri non si scompongono e in meno di due minuti dimezzano il gap con Daunys e Anaekwe sugli scudi, obbligando - come nel 2° quarto - coach Comazzi al timeout. Poco dopo una tripla di Pintus la riapre ulteriormente e con 7’ da giocare, il tabellone dice 39-35. Mortarino mette un’altra tripla delle sue per ricacciare indietro gli ospiti (42-37), ma dall’altra parte Sestri continua a trovare il fondo della retina e si porta ad appena un punto di distanza a 4’ dalla penultima sirena. In neanche sessanta secondi De Bartolomeo cambia ancora una volta gli equilibri con 7 punti in fila. Sestri ricuce un po’ dalla lunetta, Bollito mette la tripla del +8, ma il quarto si chiude 54-51 dopo il 2/2 di Pintus dalla linea della carità.

È ancora Pintus ad aprire i giochi nel quarto periodo con un canestro in penetrazione. Poco dopo lo imita Lo che non segna ma subisce fallo e dalla lunetta dà il primo vantaggio ai liguri. Con sei giri d’orologio alla fine, Sestri conduce di 4 punti sul 60-56 dopo le giocate di intensità di Anaekwe. Milone accorcia subito con una tripla e poco dopo fornisce un assist al bacio a Tiagande che schiaccia con veemenza il +1 Lions, ricordando a tutti il titolo da lui conquistato di capocannoniere del Girone. Mortarino si aggrega con l’ennesima tripla della serata e viene presto imitato da De Bartolomeo. Sestri però non ci sta e spara le sue ultime cartucce. A 90 secondi dalla fine ritrova il +2, ma Mortarino dalla lunetta e Tarditi in contropiede su assist di De Bartolomeo riportano i padroni di casa in vantaggio di due lunghezze. Il timbro finale è del capitano che dalla lunga distanza mette la tripla del 74-69 finale, condannando definitivamente Sestri al secondo turno di playout.

Si chiude ufficialmente la stagione dei nostri Lions. Un ringraziamento speciale va al fantastico pubblico biancorosso e a tutte le persone che ad ogni partita hanno dato una mano fuori dal campo, prima e dopo la gara. I più grandi complimenti vanno ovviamente ai ragazzi e allo staff per non aver mai abbassato il livello di attenzione nonostante i tanti infortuni disseminati nell'arco della stagione.

L’ultimo abbraccio è rivolto a un grande amico dei Lions, con il vicepresidente Luca Amerio che rinnova gli auguri di prontissima guarigione allo storico tifoso Marcello Peris: «Forza Marcello, ci vediamo a settembre al PalaCollegno!».

Collegno Basket 74

Pallacanestro Sestri 69

Parziali (16-17, 23-8, 15-26, 20-18)

Collegno Basket: De Bartolomeo 18, Mortarino 17, Tarditi 12, Tiagande 10, Milone 7, Bollito 3, Framarin 3, Lo Buono 2, Lunardi 2, Diakhate, Fracasso, Porcella. All. Comazzi. Ass. Agnelli, Roselli.

Pallacanestro Sestri: Anaekwe 20, Daunys 17, Pintus 14, Lo 7, Zini 4, Cavallaro 3, De Paoli 2, Mirone 2, Pittaluga, Bassi, Barnini ne, Cartasegna ne. All. Bianchi.