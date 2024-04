Eurogymnica: le EGirls del twirling in forma mondiale

Nel pomeriggio di sabato poi, sotto gòi occhi del Presidente Nurchi, il duo composto da Elisa Massari e Silvia Fassio si è esibito sulle note dell'energico tango che fa da commento musicale al complesso quanto spregiudicato ed emozionate esercizio. La coppia fa affidamento su questa routine per staccare l'unico pass italiano che darebbe accesso ai mondiali svedesi della prossima estate. Già quaificate per gli europei croati, Fassio e Massari sono scese sul parterre in Val Noce con l'obiettivo di chiudere subito la pratica qualificazione mondiale, dopo aver dominato la prima prova. L'esecuzione sporcata da tre cadute d'attrezzo ne ha purtroppo frenato la corsa, stoppandole al secondo posto, solamente a mezzo punto dal duo tragato Sangano, principale antogonista. Dunque, fiato sospeso fino alla terza gara, in programma tra un mese a Marsala, dove le due compagini, al momento in prefetta parità, si giocheranno il tutto per tutto in una sfida che si preannuncia fin d'ora adrenalinica e drammatica, non solo dal punto di vista tecnico ma anche, se non soprattutto, da quello psicologico.

Domenica, altra giornata di grandi successi per i Freestyle, con tutte le EGirls in crescita.

Noemy Vecchio migliora la sua performance e conclude la giornata all'11 posto (52,85 punti), Camilla D'Acri scala la classifica e sale di ben due posizioni rispetto alla prima prova, aggiudicandosi un buon 8° posto con 56,22 punti. Elisa Massari, sempre protagonista, difende la medaglia d'oro e vince con 72,54 punti, mentre tra le Senior, Elisa Gregori torna ad emozionare il pubblico con un'esecuzione davvero coinvolgente: 73,82 punti. Per lei ancora un secondo posto.

Le "due Elise", alla luce rispettivamente dei due ori e dei due argenti, possono ritenersi già qualificate di diritto ai Mondiali scandinavi.

Riassumendo, si parla di una giornata da ricordare, con tante conferme e orizzonti di gloria che iniziano ad intravedersi in maniera sempre più definita. Hanno ragione a gongolare coach Liboria Regina e l'inseparabile Giulia Actis, determinate più che mai a centrare l'obiettivo anche con il duo e rendere indimenticabile questa prima parte di stagione.