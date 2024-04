Vince Chiusi, Monferrato Basket retrocede in Serie B

Per la Novipiù la delusione della retrocessione diretta all’ultima giornata. Capitan Martinoni ha provato tutta la settimana a stringere i denti per esserci dopo l’infortunio patito a Cividale ma il dolore era insostenibile.

Quintetto obbligato per la Novipiù. Calzavara, Kelly, Fantoma, Pepper, Fall. Stefanini parte forte. Pepper risponde dall’arco. Fall sa che sarà una serata complicata e lunghissima e fin dalle prime battute lotta come un leone. Dellosto tripla. 5-11. Timeout Monferrato. Pepper da sotto e Fall con una tripla appena tornati in campo.

Contropiede di Tilghman. Kelly impatta sul 15-15. In campo anche Pianegonda e Serafino che si esibisce subito con una schiacciata mostruosa. La tripla di Kelly nel finale vale il 24-24 con cui si chiude il primo quarto. Slalom gigante del solito Pepper. Pianegonda 2/2 ai liberi.

Heinonen continua a bombardare da fuori. Quarto centro di serata. Fallo di Fantoma sul tiro e pure libero aggiuntivo. Monferrato non ci sta. Calzavara e Pepper. Bozzetto e Raffaelli da fuori. 32-36. Timeout. Calzavara di nuovo per il pari. Jerkovic fa sportellate. 5 punti consecutivi di Fall. Nel mentre antisportivo di Stefanini. Si va all’intervallo sul 50-49. Si parte di nuovo a ritmi altissimi. Jerkovic tripla. Stefanini sale in doppia cifra. Possamai va a canestro per un parziale tutto a favore di Chiusi. 53-61. Tripla di Pepper.

La partita si arroventa. Qualche chiamata arbitrale fa discutere. Il PalaEnergica Paolo Ferraris spinge perché sa quanto conti. La stanchezza si fa sentire. -10. Tripla di Pianegonda, Calzavara non precisissimo ai liberi ma son punti preziosi. Pepper e Serafino per il 70-75 con cui si va all’ultimo quarto. I risultati dagli altri campi non sono incoraggianti. La stanchezza si fa sentire. Piazzato di Calzavara, Serafino altra schiacciata. 74-78. Jerkovic segna. Altra tripla di Heinonen. È una doccia fredda.