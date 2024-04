Società Ginnastica Concordia: le gare di Saint Vincent e Ornavasso

Ottimo inizio sabato, con le più giovani ginnaste del settore di Specializzazione: Giorgia Costa (classe 2015) e Vittoria Capra (2014). Impegnate nel Programma LD, portano in pedana con convinzione e precisione un esercizio al corpo libero ed uno con l’attrezzo, raggiungendo entrambe il podio: Vittoria conquista l’Oro nelle A2, Giorgia l’Argento nelle A1. Nel pomeriggio scende in pedana Angelica Tramontana , Junior 3, che si piazza al 12° posto della classifica assoluta.

Domenica tocca alle ginnaste del Programma LE, che richiede le difficoltà più elevate dal punto di vista tecnico e vede confrontarsi ginnaste molto preparate ed esperte. Ogni ginnasta può eseguire tre prove, e la classifica prenderà in considerazione le due migliori. Per le ginnaste più giovani, è obbligatoria la prova al Corpo libero.

Nelle A3 scende in pedana Lidia Amicone, che conferma l’ottima forma e conquista l’Argento, segnando anche il 1° punteggio al cerchio. Nelle A4 Sofia Oliviero è 10^, col 2° posto nella Specialità Nastro.

La giornata si conclude con il podio di Cecilia Bocco, Senior 2, che conquista l’Argento con due esercizi ben eseguiti ed eleganti, segnando anche il 1° punteggio al cerchio ed il 2° alla palla.

Sulla pedana di Ornavasso, nella gara AICS, si sono invece esibite le più giovani in assoluto del settore agonistico chivassese, le piccole del Preagonismo: le Under8, che non hanno ancora compiuto 8 anni, e quindi non possono a partecipare a gare che prevedano una classifica, e le Allieve che hanno appena compiuto gli 8 anni. Per tutte loro si tratta dei primi passi su una pedana di gara, dove iniziano ad eseguire gli esercizi davanti ad una Giuria e di fronte al pubblico.

A calcare la pedana verbanese sono state Adele Oliviero, Diana Tuccini, Giulia Giordano, Julianna Barria, Sara Di Marco, Arianna Milanese e Ginevra Gamberini, che hanno eseguito i loro esercizi con grande impegno, gestendo l’ansia e l’emozione del momento.

A seguire le ginnaste a bordo pedana, le allenatrici Clara Shermer, Selene Osti, Martina Brosio, Marica Osti, Giulia Manusia.