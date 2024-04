Moto Club Alfieri: ottimi risultati nelle gare del weekend

Altro intenso fine settimana quello che si sono appena lasciati alle spalle i piloti del moto club Alfieri di Asti. Gli Alfieri, infatti, sono stati impegnati a Salandra, in Basilicata (provincia di Matera), in occasione della prima tappa del Campionato italiano Major di enduro . A portare i colori astigiano sono stati Paolo Bertorello , Luca Politanò e Mauro Vanara . Un ottimo secondo posto lo firma Luca Politanò nella Expert 250 4 tempi. Decima piazza per Paolo Bertorello nella Superveteran 4 tempi, mentre Mauro Vanara conquista il secondo posto nella Ultraveteran 4 tempi.

Parallelamente si è svolta anche una gara a Sezzadio (Alessandria), alla quale hanno preso parte diversi piloti dell’Alfieri, tra ‘grandi’ e ‘piccoli’, per un allenamento in vista dei prossimi impegni. Nella categoria Ospiti vince Gabriele Doglio, seguito dal collega Alfiere Edoardo Alutto. E, sempre nella categoria Ospiti, nono posto per Filippo Carbone. Seconda piazza per Cristiano Scarfiello nella classe Trulig.

Infine, il ‘piccolo’ Lorenzo Bonino, recentemente entrato a far parte del moto club Alfieri, ha vinto a Malpensa la tappa del Campionato regionale motocross.