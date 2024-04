La Fulgor Basket chiude con una sconfitta la stagione 2023-24

Finisce con una sconfitta una stagione dalle mille facce per la Paffoni Fulgor Basket . Sant’Antimo, a cui servivano i due punti per conquistare un posto ai playoff, vince 80-66 al Pala Cipir prendendosi un posto tra le prime otto e la possibilità di giocare la post season che conta. Per la Fulgor si chiude con la salvezza questo anno sportivo travagliato.

La partita vede una Fulgor più in palla e aggressiva nei primi minuti, con un quintetto inedito, senza Balanzoni e con Torgano e Kosic fuori dalla partita per infortunio, c’è spazio subito per Coltro e Baldassarre. La Paffoni gioca libera con la testa e il canestro da metà campo di Fazioli manda le squadre al primo mini riposo sul 29-22. Coach Eliantonio, giustamente, premia il lavoro in palestra anche dei giovani: in campo Trebeschi (che segna anche 4 punti), Jokovic e Fomba. Nel terzo quarto San’Antimo prova in tutti i modi a sbloccarsi e, dopo diversi tentativi, sono le due triple consecutive di Dri – che risponde ad Hadzic – a dare energia ai campani. Con l’ex di giornata, Cantone, che si carica sulle spalle i compagni con la sua esperienza e Gallo a seminare il panico nella difesa rossoverde, San’Antimo crea il solco che vale l’80-66 finale e la festa Geko, meritatamente ai playoff dopo un finale di stagione travagliato.

Coach Eliantonio: «Ci abbiamo provato fino alla fine, abbiamo retto 32’. Siamo partiti bene, poi abbiamo pagato le rotazioni corte e loro sono andati via. Nel primo tempo ho provato a pescare dalla panchina, sfruttando i ragazzi delle giovanili che ci hanno sempre dato una grande mano e sono stati in campo molto bene. Complimenti a Sant’Antimo, che nonostante gli infortuni dell’ultimo periodo ha conquistato i playoff. Io ho fatto i complimenti ai ragazzi perché in questo mese e mezzo con me ci hanno provato e sono stati tutti molto professionali. Ringrazio il pubblico e la Curva Matteo Bertolazzi, che ci hanno sempre sostenuto, anche oggi. Adesso ci siederemo ad un tavolo con la società e capiremo cosa fare per il futuro».

Paffoni Fulgor Omegna 66

Geko PSA Sant’Antimo 80

Parziali (29-22, 11-14, 16-21, 10-23)

Paffoni Fulgor Omegna: Damir Hadzic 17 (1/2, 5/9), Filippo Fazioli 14 (1/3, 4/8), Patrick Baldassare10 (2/5, 1/4), Jacopo Balanzoni 7 (2/7, 0/0), Mattia Coltro 6 (0/1, 2/8), Manuele Solaroli 6 (2/5, 0/4), Daniel Trebeschi 4 (1/2, 0/0), Andrea Picarelli 2 (0/0, 0/2), Dimitrije Jokovic 0 (0/0, 0/0), Issa Fomba 0 (0/0, 0/0), Zan Kosic 0 (0/0, 0/0), Marco Torgano 0 (0/0, 0/0).

Geko PSA Sant’Antimo: Filiberto Dri 23 (3/4, 4/7), Carlo Cantone 20 (6/9, 2/6), Antonio Gallo 19 (7/16, 1/3), Andrea Quarisa 8 (4/8, 0/0), Marco Mennella 6 (3/4, 0/1), Francesco Stentardo 2 (1/2, 0/1), Marco Ius 2 (0/0, 0/2), Luca Digno 0 (0/1, 0/2), Massimo Peluso 0 (0/0, 0/1), Gabriele Di camillo 0 (0/0, 0/0), Andrea D’apice 0 (0/0, 0/0), Michalis Kamperidis 0 (0/0, 0/0).