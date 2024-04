Eurogymnica: Matilde Viano sfiora il podio a Napoli nel Torneo Gold Italia

Tre giorni all'insegna della ginnastica ritmica a Napoli, nel Torneo Gold Italia giunto alla fase conclusiva, con quattro EGirls impegnate nelle varie categorie. Assenti le big, escluse per aver partecipato al campionato di Serie A e B, a brillare su tutte questa volta è stata la giovane Matilde Viano , in grado di risalire la classifica fino al quarto posto, vedendosi sfuggire il podio tra le allieve di seconda fascia per solo 0,45 centesimi. La mancata medaglia nulla toglie però alla bella prestazione della cuneese. Buone anche le prove delle compagne, a partire da Anna Russo , Amely Sordi e dalla sempreverde Stefania Straniero tra le Senior, inossidabile veterana della scuderia del presidente Luca Nurchi .

Dominano invece le EGirls nel settore Silver, in missione venerdì, sabato e domenica in Valle d'Aosta.

Nella categoria LE A1, Sofia Cianciolo vince l'argento, mentre tra le A3 Isabel Coconi Santoni sale sul gradino più alto del podio con la compagna Ginevra Gallizia quinta. A chiudere la competizione per le Allieve, l'argento di Elena Mari tra le A4.

Eurogymnica senza avversarie invece nella categoria Junior dove Giulia Capriolo vince l'oro tra le Junior 1 seguita da Nicole Ciobanu argento. Stesso copione tra le Junior 3 con Emma Ferraris oro, Alessia Laghezza argento e Nicole Gazzi settima, dopo essere salita di livello per la prima volta.

Nella categoria LD, il podio delle Junior 2 si tinge completamente di blu, con tre portacolori di EG protagoniste: oro per Virginia Perlo, argento per Sofia Bisbano e bronzo per Alessia Cioffi.

Oro tra le Senior 2 anche per un'altra Perlo, Arianna, che ha la meglio sulla compagna di scuderia Maria Giulia Ronco, che festeggia il diciottesimo compleanno regalandosi un argento.

Sofia Taqani incanta tra le Senior 1 e agguanta l'argento. La vecchia guardia non tradisce mai e così Viola Titone chiude i conti e la giornata vincendo l'oro tra le Senior 3.

Iniziano dalla prossima settimana le finali nazionali di squadra o di rappresentativa. La prima verrà ospitata ancora in Campania e vedrà scendere in pedana le giovani delle squadre allieve. Sarà poi la volta dei campionati regionali e nazionali di Insieme con Eurogymnica sempre tra le favorite.