Club76: tutti i risultati del weekend

In Serie B2 le ragazze del duo Moretti-Ollino hanno vinto 3-1 contro Pusterla 1882 Venegono. Chieri vince meritatamente anche la sfida contro la formazione varesina di Venegono, arrivata a Santena molto combattiva e con tutto il desiderio di fare risultato. La gara si dimostra ostica per le chieresi che subiscono nel primo set e devono lottare su ogni palla per tutti e tre i successivi parziali. Nel quarto e decisivo set Chieri sfrutta al meglio sia gli errori che il nervosismo delle avversarie, gioca al meglio la fase break e grazie ai servizi di Linda Moretti e alla sua verve in campo acquisisce il vantaggio definitivo e non più colmato. Top scorer della gara Appiah con 16 punti, seguita da Aliotta e Tonelli con 10. Prossima gara ad Albisola sabato 27 aprile alle 20.30 contro Iglina Pallavolo.

Ottimi risultati anche per l’U18, che ha vinto 3-0 contro In Volley, conquistando l’entrata in Final Four regionale. In B2 Mts Ser Santena cede 3-0 contro Vigo Albenga. Una sconfitta ‘indolore’ per la classifica delle Tigri, che raggiungono comunque la matematica salvezza a tre giornate dal termine del Campionato.

In Serie C il Club76 Playasti ha perso 3-1 contro Cantine Rasore Ovada. Dopo un primo set in salita, nel secondo le “clubbine” riescono a imporsi, alzando il livello del servizio e facendo buone scelte in attacco. Nel terzo set, però, si ritorna a non macinare una buona pallavolo, lasciando il timone alle avversarie. Il quarto set, molto combattuto, scivola sulle note finali alle avversarie. L’obiettivo delle prossime tre giornate di Campionato sarà quello di portare a casa più punti possibili, per evitare i playout.

Weekend di gioco anche in Serie D per la Rasero Teloni – Playasti Club76, che cede 3-0 contro MC 1933 - Top Four Busca. Note negative anche per GS Pino Volley, che inciampa 3-0 contro L’Alba Volley. In U14 nella fase regionale il Club76 Playasti ha vinto 3-0 contro Pianezza Volley. A parte qualche ansia di troppo nel secondo set, la partita è stata sempre in controllo per le “clubbine”, che adesso aspettano la partita del 1 maggio a Mondovì, per provare ad approdare alla Final Four regionale.

TUTTI I RISULTATI

Venerdì 19 aprile

• 1DF C.T. Torino Promozione in DF - Girone G: AF Volley vs GS Pino Azzurra 2-3

• 1DF C.T. Torino Eccellenza Girone R: G.S. Sangone Nichelino vs Club76 Fenera GS Pino 3-1

• 1DF C.T. Torino Retrocessione Girone S: Club76 Fenera Chieri Silver vs Geom. Gaeta Bzz Piossasco Volley 0-3

• Prima Divisione F. C.T. Cuneo Asti Tabellone 9°/16° posto: Club76 Playasti vs Banca di Caraglio 3-1

• Prima Divisione Maschile C.T. Torino Girone A: Toplay Lasalliano vs Liquicredit Fenera Chieri76 3-0

Sabato 20 aprile

• Serie C F. C.R. Piemonte Girone A: Cantine Rasore Ovada vs Club76 Playasti 3-1

• Serie D F. C.R. Piemonte Girone B: L’Alba Volley vs GS Pino Volley 3-0

• Serie D F. C.R. Piemonte Girone B: MC 1933 - Top Four Busca vs Rasero Teloni – Playasti Club76 3-0

• Under 14 F. C.T. Cuneo Asti Girone 17°/22° posto: Club76 Playasti provinciale vs Volley Roero 3-0

• Under 14 F. C.T. Cuneo Asti Girone 5°/8° posto: Club76 Playasti 2011 vs PVB Bosca Canelli 14 3-1

• Under 14 F. C.R. Piemonte Fase Regionale Girone B: Club76 Playasti vs Pianezza Volley 3-0

Domenica 21 aprile

• Under 18 F. C.R. Piemonte Girone A: Club76 Reale Mutua Fenera Chieri vs In Volley Piemonte Tuacar 3-0

• Under 18 F. C.T. Cuneo Asti Girone 3°/6° posto: Club76 Playasti vs Volley Roero 3-1

• Under 16 F. C.T. Cuneo Asti Girone 8°/16° posto: CRF- Gunetto Cervere vs Club76 Playasti 1-3

• Under 13 F. C.T. Cuneo Asti Tabellone 9°/16° posto: Club76 Playasti Provinciale vs L’Alba Volley Junior 1-3

• Under 13 F. C.T. Cuneo Asti Tabellone 5°/8° posto: Club76 Playasti 2012 vs Villanova Volley Bam 0-3

• Under 12 F. C.T. Cuneo Asti 6vs6 VolleyS3 Girone A: Club76 Playasti vs Volley Montà 3-0

• CT13F3 C.T. Torino Classificazione 33-40: 4Volley vs Club76 GS Pino 3-1

• CT14F3 C.T. Torino Classificazione 29-36: Club76 Fenera Chieri vs Volley Montanaro 1-3

• CT15M2 C.T. Torino Classificazione 5-12: Fenera Chieri76 vs Volley Parella Torino 2010 Rossa 0-3

• CT16F1 F. C.T. Torino Classificazione 64-70: Reba Volley vs Club76 Fenera Chieri 3-1

• CT16F7 F. C.T. Torino Classificazione 17-29: Club76 GS Pino Blu vs PVL Crerealterra 3-0