ValleBelbo Sport apre la stagione in vasca lunga

Se fosse stato un esame, gli Esordienti A della ValleBelbo Sport lo avrebbero superato a pieni voti. La prima uscita in vasca da 50 metri che apre di fatto la stagione estiva ha evidenziato una lunga serie di consistenti miglioramenti del team arancio-nero che si allena presso la vasca nicese del centro sportivo Orangym: i progressi cronometrici erano attesi, la compattezza del gruppo è ormai un dato di fatto e una costante in ogni appuntamento agonistico, ma la lunga serie di prestazioni davvero incoraggianti in vista dei mesi di gare in vasca olimpica ha davvero sorpreso in positivo.