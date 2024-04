Tam Tam: vittoria importantissima contro Cus Piemonte Orientale

La serie C del Tam Tam vince una partita importantissima per le speranze salvezza contro la Blindo Office Cus Piemonte Orientale. Grande partenza dei tamburi, attacco che segna con costanza e difesa che non lascia un centimetro. Pian piano gli ospiti si fanno sotto grazie alla precisione nel tiro da tre punti ed il primo tempo si chiude sul +1 granata.