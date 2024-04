BEA Chieri vola in finale playoff

In un PalaGialdo tutto esaurito, come ormai di consueto per le grandi occasioni, BEA Chieri affronta Arona Basket per Gara 2 delle Semifinali Playoff di Serie C . Dopo il successo in trasferta di Gara 1, i Leopardi chiudono la serie al secondo atto e, per il secondo anno consecutivo, giocheranno la finale per la promozione in Serie B Interregionale.

LA GARA

Alla palla a due, coach Conti nonostante gli acciacchi di D’Arrigo e Stiffi conferma il quintetto di Gara 1 composto proprio dai due febbricitanti, Agbogan, Mosca e Drame. Coach Petricca risponde con Galzerano, Acconito, Realini, Zanoli e Pena. Prima decina molto equilibrata, con i Vikings che partono meglio guidati da un ispirato Acconito. Alla metà del primo periodo, però, coach Conti ferma la partita con un time-out, cercando di trovare la chiave per attaccare la zona messa in campo dalla palla a due dagli ospiti. Il minuto di riposo funziona: BEA colpisce da lontano per due volte con Moris, in uscita dalla panchina, riuscendo ad arrivare alla prima sirena in vantaggio. Nel secondo periodo, i Leopardi alzano nettamente l’intensità difensiva, tramutando quanto di buono fatto nella propria metà campo in contropiedi e canestri importanti. L’attacco di Arona si inceppa, permettendo ai padroni di casa di prendere vantaggio fino all’intervallo.

Al rientro in campo dagli spogliatoi, l’inerzia vista nel primo tempo premia ancora BEA: due triple in fila di Agbogan permettono agli arancioneri di toccare il massimo vantaggio, ascollinando le 20 lunghezze di vantaggio. Arona si rimette in sesto e torna pericolosamente sotto, con i Leopardi che rispediscono sul -8 un’Arona tutt’altro che arrendevole. Nell’ultima decina, i Vikings continuano sull’onda dell’intensità fatta vedere nella seconda metà del terzo quarto e tentano il tutto per tutto, ma i ragazzi di coach Conti difendono con le unghie e con i denti il vantaggio: due triple pesantissime di capitan D’Arrigo ipotecano la partita e sulla sirena finale il PalaGialdo può esplodere. BEA chiude la serie con un 2-0 che non ammette repliche: i Leopardi ora andranno a giocarsi l’accesso alla prossima Serie B Interregionale nella serie al meglio delle 5 partite con Don Bosco Crocetta.

IL COMMENTO

«È bello festeggiare così, ripensando a quello che ha passato questa squadra, con tutti gli infortuni che abbiamo subito – commenta coach Carlo Colò – Quello però ha aiutato la squadra a compattarsi, a dare tutto in campo. Non ci dimentichiamo mai da dove siamo partiti, al periodo buio che abbiamo passato all’inizio dell’anno. Era una partita diversa da Gara 1, l’abbiamo detto ai ragazzi per tutta la settimana, Arona doveva dare tutto, onore a loro perché hanno provato a crederci fino alla fine. L’abbiamo decisa con dei canestri importanti e la solidità difensiva».

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO

I Leopardi si giocano l’accesso alla Serie B Interregionale con i torinesi del Don Bosco Crocetta, vittoriosi nell’altra serie di semifinale con Biella Next anche loro per 2-0, ribaltando il fattore campo. I primi due atti della serie si giocheranno al PalaBallin di Torino, con i gialloverdi che avranno il fattore campo dalla loro parte, con la serie che si sposterà al PalaGialdo per Gara 3 ed un’eventuale Gara 4. L’eventuale Gara 5 sarà di nuovo nel palazzetto torinese.

La Finale inizierà il weekend del 4-5 Maggio, con il calendario che verrà reso noto nei prossimi giorni dalla Federazione.

BEA CHIERI 81

ARONA BASKET 65

Parziali: 17-19, 38-25, 57-49

CHIERI: Ruà 7, Stella 2, Agbogan 16, Corrado 4, Quagliotto, Stiffi, Drame 20, Moris 10, D’Arrigo 11, Mosca 11, Okoro N.E., Origlia N.E. All. Conti, 1° Ass. Colò, Turetta, Acc. Monteleone, Mass. Oddenino, Add. Arbitri Mazzardis.

ARONA: Galzerano 10, Realini 4, Ranzani 2, Thiella, Chinello 2, Acconito 15, Ravasi 7, Zanoli 14, Pielggi, Scolamacchia, Pioppi N.E., Charles Pena 11. All. Petricca.