Pallapugno: il ricordo di Rodolfo Rosso del presidente Enrico Costa

Un giorno davvero triste per il mondo della pallapugno. Rodolfo Rosso, o meglio Dodo per tutti gli appassionati, è stato un grande campione del nostro sport. Campione sul campo e nella vita. Rivedendo le immagini della vittoria del suo scudetto si riesce ad apprezzare la qualità del gioco, ma anche la grande serenità in campo. ?Valori che lo hanno contraddistinto nella sua vita: sempre disponibile, sorridente, mai una parola fuori luogo. Lo abbiamo premiato nel recente incontro con il presidente del Coni, Giovanni Malagò, con i campioni che hanno vestito il tricolore: applaudito da tutti, anche dai più giovani che hanno saputo riconoscere le sue qualità di uomo prima che di giocatore. ?Una persona speciale che non dimenticheremo.

Enrico Costa

Presidente FIPAP