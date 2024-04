BEA Chieri: il riconoscimento del progetto Leopardi Know How all'evento Sportivi dell'anno

Sabato 20 aprile anche BEA Chieri ha partecipato all'evento degli Sportivi dell'anno organizzato dal Comune di Chieri , con le premiazioni dei tanti Leopardi che si sono distinti per le loro prestazioni in campo. Durante la mattinata, alla presenza delle altre società e associazioni sportive del territorio, il GM Salvatore Morena è intervenuto con uno speech dedicato al progetto Leopardi Know How .

Nell'ambito della rassegna Container (con eventi e incontri dedicati al mondo del lavoro, della formazione e delle imprese), Leopardi Know How è stato riconosciuto come iniziativa innovativa di successo per la formazione dei giovani del territorio e la loro introduzione al mondo del lavoro.

«Siamo contenti di essere stati l'esempio per lo sviluppo delle competenze dei giovani - commenta il GM Salvatore Morena - Leopardi Know How continua a darci grandi soddisfazioni e siamo orgogliosi che questo sia riconosciuto anche a livello istituzionale. Speriamo di essere di ispirazione per tutto il panorama sportivo del territorio, in vista delle importanti sfide che dovranno fronteggiare tutte le realtà sportive dilettantistiche».

IL PROGETTO LEOPARDI KNOW HOW

Con lezioni teoriche e tirocini pratici dentro e fuori dal campo, Leopardi Know How è la scuola di formazione organizzata da BEA Chieri, principale società di pallacanestro del Chierese e punto di riferimento nel panorama cestistico piemontese, dedicata alle professioni del mondo dello sport. Una proposta, oggi alla quarta edizione, con cui il club condivide con il territorio e gli appassionati il proprio know how (da qui il nome), permettendo ai partecipanti di acquisire nuove competenze e incrementando la cultura sportiva e cestistica del territorio.

Il progetto prevede due diversi corsi. Uno è dedicato alla comunicazione sportiva (Leopardi Know How - Communication), l'altro secondo (Leopardi Know How - Prep) alla preparazione fisica e al benessere degli atleti. In entrambi, lo staff di BEA Chieri interviene con alcuni relatori esterni in una serie di lezioni teoriche. Contemporaneamente, sono previsti tirocini pratici all’interno della struttura BEA Chieri, al fianco dello staff e delle squadre della società, dove applicare da subito le nuove competenze acquisite. Nato nel 2020, quando la pandemia aveva costretto a sospendere gli allenamenti, Leopardi Know How è dedicato non solo agli atleti del settore giovanile della società. Partecipano anche decine di studenti delle scuole superiori del territorio, nell’ambito dei progetti Pcto (ex alternanza scuola-lavoro), ed è attiva una convenzione anche per la partecipazione degli allievi dell’Università di Torino.

Nelle prime quattro edizioni, ha già coinvolto più di 100 allievi, con risultati di grande valore: staff di BEA Chieri formato e sempre più qualificato; processi di collaborazione virtuosi tra lo staff si BEA Chieri e gli studenti; riconoscibilità sul territorio per BEA Chieri e brand awareness; coinvolgimento di nuovi partner di livello.

Leopardi Know How è patrocinato dal Comune di Chieri (che sostiene il progetto anche con un contributo economico) e dalla Federazione Italiana Pallacanestro - Piemonte. Partner: Arianna Zani - consulente LBA; Tuttosport; Derthona Basket; Riabilitando; Medical Lab; Federica Sandiano biologa nutrizionista; KG Production; Planet Basket.

I LEOPARDI PREMIATI

Tra gli atleti BEA Chieri, durante l'evento degli Sportivi dell'anno organizzato dal Comune di Chieri, sono stati premiati: