BEA Chieri: il recap del settore giovanile

Entrano nel vivo le fasi finali dei campionati giovanili e, tra le squadre BEA, spicca la vittoria dell'Under 15 Eccellenza con College Borgomanero, valida per il turno con in palio il settimo posto regionale. Successo importante dell'Under 13 Gold, impegnata nella Seconda Fase Top con Eridania, e dei Top Junior con Pallacanestro Piscina. Vincono l'Under 17 Gold con Pallacanestro Grugliasco e gli Allievi con Basket Volpiano. Con la vittoria di ieri nel derby con Unione Basket Collinare (e la precedente con Pallacanestro Nichelino) l'Under 14 Uisp TSEC resta imbattuta e si qualifica alla fase regionale.

Cedono l'Under 14 Gold, nella Seconda Fase Top, con College Basketball, l'Under 15 Silver con Cuneo Granda College, l'Under 19 Silver con Abet Bra e i Ragazzi con SEA Settimo.