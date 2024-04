Tennis: la Canottieri Casale è pronta per l'inizio della Serie B1

Il claim lanciato per questi campionati a squadre sarà “ B ready, Be Canottieri ”: due mesi di tennis che faranno da ricco apripista alla nuova stagione di A1 femminile e A2 maschile . In casa (ore 10, ingresso libero) ci saranno i ragazzi, che affronteranno il Tennis Club Alghero, nel primo turno del girone 1. La Canottieri ha nel suo roster Alessio Demichelis (2.3, vivaio), Gregorio Biondolillo (2.3, vivaio), il giocatore ceco, ormai da molte stagioni con il club di viale Lungo Po Gramsci, Vaclav Safranek (2.4), Luca Barbonaglia (2.5, vivaio, anche nella veste di capitano), Gabriele Soldà (2.6, vivaio), Fabio Leonardi (2.7, vivaio), Luigi Nasta (2.7), Federico Rondano (2.8, vivaio), Giorgio Mantillaro (3.1, vivaio), Cesare Cattaneo (3.1, vivaio) e Leonardo Barbero (3.1). Gli avversari isolani potranno contare sul giocatore romeno Sebastian Gima (2.1), sull’irlandese Benjamin Lock (2.1), sull’italiano Juan Bautista Otegui (2.2), oltre a Giovanni Calvano (2.2), Marco Mosciatti (2.5), il tedesco Constantin Schmitz (2.5), Michele Fois (2.6, vivaio), Cristiano Monte (2.7, vivaio), Nicolò Serra (2.8, vivaio) e Niccolò Carta (3.4, vivaio).

Nella seconda giornata di domenica 5 maggio, trasferta a Treviglio per la Canottieri, poi il 19 maggio altra trasferta a Rungg, domenica 26 maggio turno di riposo, domenica 2 giugno i monferrini sfideranno in casa il TC Baratoff Pesaro, domenica 9 giugno di nuovo in casa contro Schio, per poi chiudere la regular season sette giorni dopo a Persiceto.

In campo femminile, la Canottieri Casale, inserita nel girone 1, sarà a Milano sulla terra rossa dello Junior Tennis per la prima giornata. Il team monferrino vede nelle proprie fila Enola Chiesa (2.2, vivaio), Angelica Sara (2.3), Annathea Sara (2.5), Greta Rizzetto (2.5, vivaio), Giulia Gabba (2.5, capitana), Elisa Casella (2.7, vivaio), Agnese Taverna (2.8, vivaio) e Sara Simbula (3.3, capitana). Le lombarde possono contare su Valentina Lia (2.4), Samira De Stefano (2.4), Francesca Falleni (2.4, vivaio), Matilde Ronchi (2.5, vivaio), Emma Lazzini (2.7, vivaio) ed Erica Maria Pneider (3.3).

Domenica 5 maggio il team di viale Lungo Po Gramsci sarà in casa contro il Tennis Club Sinalunga, poi 19 maggio trasferta leccese al Circolo Tennis Degli Ulivi, sette giorni dopo in casa contro il Plebiscito Padova, domenica 2 giugno trasferta siciliana al Circolo Tennis Vela Messina, 9 giugno turno di riposo e 16 giugno in casa contro Tolentino.