Novarello e Basket College Novara: partenariato che funziona ed aumenta

«Dalla prossima stagione – esordisce il Presidente Andrea Delconte – non soltanto la prima squadra, che sta lottando per la permanenza in serie C al comando della classifica ancora imbattuta, ma anche altre squadre del settore giovanile potranno allenarsi e giocare a Novarello nei prossimi campionati 2024/25. L’attestato di stima che abbiamo ricevuto dal Villaggio Azzurro in virtù di questo ulteriore accordo, lo consideriamo la conferma della solidità ed importanza del nostro progetto giovanile, destinato come ogni anno a crescere e migliorarsi».

«Per il nostro progetto tecnico è certamente un upgrade, un grande miglioramento – dichiara il Program Manager di College Novara Michele Vecerina – abbiamo pensato di aumentare l’impegno su Novarello per la prossima stagione perché i ragazzi potranno nella stessa sede svolgere la parte tecnica ed agonistica con gli allenamenti sul campo, ma anche implementare la cura della parte fisica utilizzando la sala pesi sotto la direzione attenta dei nostri preparatori atletici, proseguendo così nelle migliori condizioni possibili il loro percorso di crescita personale».

Anche il Direttore dell’Area Sport di Novarello Villaggio Azzurro Mattia Venturini commenta l’accordo raggiunto: «Siamo molto soddisfatti di aver avuto la possibilità, tra le varie discipline sportive ospitate a Novarello, di incrementare l’impegno a favore di Basket College Novara per la prossima stagione sportiva 2024/25. Una ulteriore conferma della grande attenzione del nostro Centro verso le Società Sportive ben condotte e accreditate, che pongono la crescita dei giovani al centro del proprio modello di sviluppo societario, in piena linea con i valori della nostra Area Sport. D’altronde la vocazione naturale del nostro impianto, tra gli altri, al mondo della pallacanestro è confermata non soltanto dalla doverosa attenzione verso le attività giovanili di Basket College Novara, ma anche verso la stessa Federazione Italiana Pallacanestro che proprio in questi giorni, svolgerà da noi altri stage delle sue squadre rappresentative nazionali».