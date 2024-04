Igor Agil Volley: il recap delle giovanili

U18, conquista la Final Four regionale!

Sarà Final Four regionale e manca pochissimo! Bravissime le Igorine di Barbara Medici che battendo 3-0 Bra nell'ultimo incontro del cammino regionale di Under18 giocheranno domenica 28 le finali regionali che mettono in palio un posto alle finali nazionali. La Igor giocherà contro Volpiano alle 10 a Chieri, in contemporanea a Pino Torinese si affronteranno Chieri e Alba. Alle 15.45 sempre a Pino la finalina, a Santena alle 17.30 la finalissima.