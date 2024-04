Playoff Basket Torino-Pallacanestro Trieste: Calendario e Info Biglietti

Questo è il calendario della serie tra Torino e Trieste, come formalizzato dalla FIP:

GARA 1: Domenica 5 maggio - ore 18.00 - Pala Gianni Asti (Parco Ruffini, Torino)

GARA 2: Martedì 7 maggio - ore 20.30 - Pala Gianni Asti (Parco Ruffini, Torino)

GARA 3: Venerdì 10 maggio - ore 20.30 - PalaTrieste (Trieste)

Se necessaria - GARA 4: Domenica 12 maggio - ore 18.00 - PalaTrieste (Trieste)

Se necessaria - GARA 5: Mercoledì 15 maggio - ore 20.30 - Pala Gianni Asti (Parco Ruffini, Torino)

I biglietti per Gara 1 e Gara 2 e i pacchetti per assistere ad entrambe le partite saranno disponibili a partire da giovedì 25 aprile, online su Vivaticket oppure presso le seguenti biglietterie:

- Sede Basket Torino in Via Cervino 50: martedì 30 aprile e giovedì 2 maggio dalle 14.30 alle 18.30; venerdì 3 maggio dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.30; lunedì 6 maggio dalle 14.30 alle 18.30

- Store "The Playoffs by Atipici" in Via Roma 220 tutti i giorni feriali dalle 10.00 alle 19.30

- Agenzie Reale Mutua Castello e Santa Rita nei giorni e orari di apertura delle sedi

- Al Pala Gianni Asti domenica 5 maggio (giorno di Gara 1) dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.15 alle 18.15, e martedì 7 maggio (giorno di Gara 2) dalle 18.45 alle 20.45

Gli abbonati della stagione 2023/24 avranno la possibilità di acquistare i biglietti per i playoff ad un prezzo scontato, con la facoltà di confermare il proprio posto o di modificarlo, entro giovedì 2 maggio. A partire da venerdì 3 maggio, anche i posti non confermati in prelazione abbonati saranno resi disponibili in vendita libera.

PREZZI - BIGLIETTI SINGOLE PARTITE

INTERO INTERO (ABBONATI) UNDER 16 U16 (ABBONATI) CURVE 18 euro 12 euro 9 euro 6 euro DISTINTI BLU 20 euro 15 euro 10 euro 7,50 euro TRIBUNA GIALLA 28 euro 20 euro 14 euro 10 euro PARTERRE 40 euro 30 euro - -

PREZZI - PACCHETTO DUE GARE (GARA 1 + GARA 2)