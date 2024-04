Fiöi Cuneo Volley in Final Four Regionale Under 19 per difendere il Titolo

Domenica 28 aprile andrà in scena la Final Four Regionale Under 19 maschile e i Fiöi della LabTravel Cuneo allenati dai coach Francesco Revelli e Daniele Tomatis, dopo aver già conquistato il Titolo di Campioni Under 19 Interterritoriali, sono chiamati a difendere il Titolo conquistato lo scorso anno.



Alle ore 10.00 presso il Palaser di Santena (TO), i cuneesi scenderanno in campo contro i coetanei di Acqui Terme, mentre in concomitanza al Palazzetto Le Cupole di Torino si scontreranno le compagini del Volley Parella Torino e della Scuola di Pallavolo Biellese.