Granda College Cuneo: il recap delle giovanili

Under 17 Gold

1^ Giornata di Ritorno – Girone Top - 20/04/2024

GRANDA COLLEGE CUNEO 58

PALLACANESTRO GRUGLIASCO 65 (12-16; 26-23; 47-52)

GRANDA COLLEGE: Solaro, Grosso, Mattio, Svoljsak, Ballario, Giordano, Lukuikila, Pettiti, Borgogno, Condur, Messi, Ramonda

Coach: Griffanti – Menardi

Sconfitta sul proprio campo per l’Under 17 Gold per i cuneesi contro la forte Grugliasco.

Nel primo quarto sono gli ospiti a dettare i ritmi, ma Cuneo non si disunisce e grazie ad un’ottima seconda frazione raggiunge e supera gli ospiti, chiudendo i primi 20’ in vantaggio di 3 lunghezze.

Nel terzo quarto sono gli attacchi a farla da padroni: sia Cuneo che Grugliasco martellano la retina, ma nei minuti finali i viaggianti scavano un piccolo solco che risulterà decisivo.

Nell’ultimo periodo di gioco Cuneo prova l’arrembaggio ma gli ospiti non mollano portando a casa il risultato.

«Nel complesso abbiamo giocato una bella gara, Grugliasco è davvero forte con alcune individualità di altissimo livello; credo che i ragazzi mostrino un percorso di crescita importante», queste le parole di Coach Griffanti al termine della gara.

Under 14 Gold

2^ Giornata di Ritorno – Fase Top – 20/04/2024

AREA PRO 2020 79

GRANDA COLLEGE CUNEO 42

Parziali (17-12; 40-24; 57-33)

GRANDA COLLEGE: Giraudo, Dutto, Cissoko, Bosio, Leone, Fantini, Alladio, Ongaro, Arrechea, Socco, Romano, Mellano.

Coach: Persico – Capelli

Sconfitta per l’Under 14 Gold sul difficile campo di Area Pro.

Dopo un primo quarto in cui i ragazzi di Persico e Capelli impensieriscono i ragazzi di Rivalta, la partita non prende un padrone fino a metà del secondo quando gli ospiti non trovano più la via del canestro e in difesa faticano ad accoppiarsi e nelle rotazioni. Area Pro non perde l’occasione e scappa via nel punteggio allungando fino al 79-42 finale.

«Peccato per il poco carisma che dimostrano nelle difficoltà, ma son giovani e i cuneesi impareranno anche questa lezione e questo valore», queste le parole dello staff a fine gara.

Under 19 Gold

2^ Giornata di Ritorno – Fase Coppa – 17/04/2024

AGRIMONTANA GRANDA COLLEGE CUNEO 57

AMATORI SAVIGLIANO 64

Parziali (10-9; 28-27; 39-49)

AGRIMONTANA GRANDA COLLEGE: Ceban, Manfredi, Tamagno, Delogu, Comotti, Reci, Bodino, Putortì, Saladini.

Coach Caroni - Lelli

Cuneo cade in casa contro Amatori Savigliano al termine di una partita dalle basse percentuali al tiro e da tanti errori da sotto canestro per via di conclusioni affrettate.

All’intervallo la partita è in equilibrio (28-27 per Cuneo) ma nella ripresa la squadra ospite allunga nel punteggio.

Nell’ultimo periodo Cuneo tenta il recupero ma lo svantaggio era troppo.

Vince meritatamente Savigliano che gioca con più grinta ed intensità.

Under 13 Gold

4^ Giornata di Ritorno – Fase Top – 21/04/2024

DERTHONA BASKET 65

GRANDA COLLEGE CUNEO 75

Parziali (15-15; 27-35; 43-50)

GRANDA COLLEGE: Tardivo, Politano, Caula, Tallone, Graziano, Picollo, Grosso, Musso, Giordano, Maccario, Bianco.

Coach: Lelli - Capelli.

Si chiude in bellezza il campionato Under 13 Gold per i nostri 2011, in trasferta a Tortona contro i pari età del Derthona Basket.

Primo quarto molto equilibrato che si chiude sul 15 pari.

Nel secondo periodo Cuneo allunga grazie ad una difesa più attenta che permette buoni contropiedi e giocate in sovrannumero; all’intervallo il tabellone segnala 27-35.

All’uscita dagli spogliatoi Derthona gioca in modo più grintoso ma Cuneo risponde col tiro dalla lunga distanza; al 30’ lo score è 43-50.

Nell’ultima frazione Derthona non molla ma Cuneo segna altre 5 triple e la partita finisce 65 a 75.

Queste le parole del vice allenatore Thomas Capelli: «Bella partita da parte di entrambe le squadre, grande tecnica in campo e ottima intensità. Rimane il rammarico per aver solo sfiorato le Final Four di categoria ma i miglioramenti di questo gruppo sono sotto gli occhi di tutti. La stagione non è comunque finita perché si gioca ancora in Under 14 Silver ed è tutta esperienza per i nostri ragazzi. Lo staff è veramente orgoglioso del percorso di questo anno di tutto il gruppo 2011 sia per chi ha giocato nel campionato Gold che nel Silver ed essere arrivati nella fase Top con entrambe le squadre è una grande soddisfazione per tutti: atleti, famiglie, staff e Società. Siamo cresciuti sia come gruppo che come individualità soprattutto nella seconda parte dell’anno.»

1^ Divisione Regionale Maschile

2^ Giornata di Ritorno – Fase Top – 21/04/2024

BTM CARMAGNOLA 58

AGRIMONTANA GRANDA COLLEGE CUNEO 64

Parziali (17-24; 31-37; 45-51)

AGRIMONTANA GRANDA COLLEGE: Maccario, Bruschetta, Capelli, Castellino, Manfredi, Tamagno, Cani, Comotti, Bodino, Saladini, Zuppanelli.

Coach Lelli - Caroni

Vittoria esterna per Cuneo in quel di Carmagnola BTM.

Un primo quarto da 6 triple porta subito in vantaggio gli uomini di coach Lelli (17 a 24) poi ogni quarto è assolutamente equilibrato (14-13, 14-14 e 13-13)

Cuneo riesce a gestire il vantaggio fino a fine gara vincendo col risultato di 58 a 64.

Queste le parole della guardia 2005 Zuppanelli Davide: «Abbiamo fatto una buona partita soprattutto nel primo quarto poi ci siamo un po’ adagiati al ritmo gara. A volte abbiamo ancora dei cali di concentrazione o di intensità ma ci stiamo lavorando in ogni allenamento. Personalmente sono contento del mio ritorno in campo dopo un mese di stop causa infortunio.»

Under 17 Femminile

Finale 3°-4° Posto – Fase Titolo Regionale – 21/04/2024

GENERALI GRANDA COLLEGE CUNEO 63

LAPOLISMILE 54

GENERALI GRANDA COLLEGE: Immordino, Castellino, Lorusso, Occelli, Lokoka, Saule, Tetamo, Nikaj, Foglia, Scossa, Pashollari, Giordano.

Coach: Persico – Griffanti

Nella finale valevole per il 3° e 4° posto Under 17 Femminile sono le cuneesi ad avere la meglio contro una incerottata Lapolismile.

La partita è molto bella ed intensa con Cuneo che prova più volte ad allungare nel punteggio, ma le torinesi, guidate da una straordinaria Brena classe 2009 e autrice di 31 punti, rimangono sempre incollate alla gara; alla fine del 3° quarto le ospiti scappano addirittura nel punteggio toccando il loro massimo vantaggio (+7).

Nell’ultima frazione le cuneesi, che erano al completo, sfruttano una maggiore freschezza e grazie ad ottime azioni si aggiudicano la gara.

Grazie a questa vittoria Cuneo giocherà sul campo neutro di Bergamo contro Sistema Rosa Pordenone lo spareggio per accedere all’Interzona.

Under 13 Silver 2011

3^ Giornata di Ritorno – Fase Top – 20/04/2024

ABC CARMAGNOLA 86

GRANDA COLLEGE CUNEO 35

Parziali (19-10; 40-19; 69-21)

GRANDA COLLEGE: Tallone, Piola, Carletti, Rus, Giordana, Masaneo, Chen, Onori, Magliano, Dutto, Mondino, Macagno.

Coach: Capelli