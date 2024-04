Torneo Gold Italia: Elodie Godioz di Ritmica Piemonte di nuovo Campionessa

Elodie Godioz e Ginevra Pascarella hanno portato in pedana esecuzioni originali e straordinarie, guidate dalle due allenatrici della società torinese Manuela Bertolone e Ludmilla Volkova unitamente ad Elena Aliprandi, Chiara Marelli e Martina Branbilla tecniche della società Sangiorgio79 Desio.

Elodie ha conquistato il primo posto con due buone esecuzioni ottenendo un punteggio di 28.150 con il cerchi e un 27.550 con la palla, per un totale di 55.700 punti. Ginevra non è stata da meno, con 27.450 al cerchio e 27.150 alla palla, ha totalizzato 54.600 punti ed ha conquistato un ottimo terzo posto assoluto. Questi risultati eccezionali sono frutto di sacrifici e impegno, di ore di allenamento e di passione e tantissimi km di trasferte. Le ginnaste valdostane, nate agonisticamente nelle Gym Aosta e da anni in forza alla società piemontese, hanno ancora una volta dimostrato di essere tra le migliori di Italia.

Buona la prestazione di Federica Boffa che si classifica 11esima nella categoria Senior: decisamente migliorata rispetto alla fase di qualificazione regionale ha condotto una buona gara, ma una perdita alle clavette ha compromesso la posizione finale. Assente invece alla fase finale a cui si era qualificata con merito, Chiara Di Fiore costretta a fermarsi per un infortunio.

Questi successi non sono solo individuali, ma sono il coronamento di questa stagione che le ha viste protagoniste anche nel Campionato di Serie C: sono infatti queste quattro ginnaste che il mese scorso hanno riportato la società torinese in Serie B, vincendo il Campionato nella zona tecnica 1. Loro sono per le compagni più giovani un esempio importante: forza, determinazione e tanta passione sono la spinta per rendere raggiungibili obiettivi di livello.