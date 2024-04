IFL 2024: Giaguari in trasferta a Parma per affrontare i Panthers

Dopo la bella prestazione di due settimane fa contro i Guelfi, che non è bastata per tornare alla vittoria ma che ha dato morale alla squadra, dimostrando che quelli visti contro Frogs e Skorpions non erano i veri Giaguari, i gialloneri torinesi rendono visita ai campioni d’Italia in carica Panthers Parma allo stadio Lanfranchi. Non sarà una partita facile per i Giaguari, e a inizio stagione era una partita dal pronostico praticamente chiuso. I Campioni in carica contro l’ultima arrivata in IFL: la vittoria dei Giaguari non era nemmeno quotata. In queste ultime settimane, invece, le cose sono un po’ cambiate. I Panthers hanno lasciato per strada due partite che, sempre sulla carta, li vedevano favoriti, mentre i Giaguari, come detto in apertura, hanno ritrovato la giusta via contro i Guelfi, e sono consapevoli di poter comunque scendere in campo e battersi fino al fischio finale dando filo da torcere agli avversari.

Ovviamente questo non basta per far pendere la bilancia del pronostico dalla parte di Torino, ma è comunque probabile che la partita non finirà già nel primo quarto come molti pronostici volevano ad inizio stagione.

Il coaching staff torinese, che dovrà fare a meno di Coach Nendel, squalificato, ha fatto i compiti a casa, sapendo anche che sulla opposta sideline c’è quel Brian Michitti che conosce alla perfezione i Giaguari, avendoci passato diversi anni come giocatore e come coach prima di approdare a Parma, e che ha già dato prova nel campionato Under 18 di riuscire a trovare le chiavi giuste per avere successo in campo ma anche per entrare nella mente di coach e giocatori torinesi.

Se la difesa dei Giaguari ha disputato una partita superba contro i Guelfi, l’attacco è parso faticare ancora un po’ troppo, sebbene anche da questa parte della palla si siano registrati progressi notevoli.

Assente lo spauracchio Minniti nel backfield offensivo di Parma, l’americano sarà comunque sostituito da Alfieri, un altro cliente poco simpatico per le difese avversarie, per cui la retroguardia torinese non potrà assolutamente abbassare la guardia.

La chiave della partita, per Torino, sarà ancora una volta la linea d’attacco che, dovrà riuscire a concedere a Dalmasso il tempo sufficiente per scandagliare il campo alla ricerca dell’opzione migliore su cui scaricare il pallone tra Bassi, Seck, Tolbert e Serra, cercando anche di aprire un po’ il gioco di corsa, dove Tenconi ha dimostrato di poter portare a casa delle yard pesanti, come abbiamo visto contro i Guelfi.

La stagione dei Giaguari passerà certamente dalla partita del weekend successivo contro i Marines, che deciderà probabilmente chi si aggiudicherà l’ultimo posto disponibile per i playoff, ma è evidente che un colpaccio a Parma potrebbe rendere tutto più facile.

Il kickoff dell’incontro è previsto per le 14:30 di domenica 28 Aprile. La partita verrà trasmessa in diretta su DAZN.