Fitarco: Campionati Italiani di Società 2024, il podio femminile parla piemontese

Due erano le società piemontesi qualificate al femminile, ed entrambe salgono sul podio finale.

Mentre gli Arcieri Iuvenilia (Rita La Manna, Francesca Aloisi, Tatiana Andreoli) si fermano in semifinale per mano degli Arcieri del Tigullio 310-326 e conquistano così il bronzo a pari merito con l’Arco Club Riccione (la formula di gara non prevede infatti la finalina), gli Arcieri delle Alpi (Elisa Medico, Giulia Di Nardo, Manuela Marotta) si impongono 320-306 proprio contro il Riccione.

La finale premia però la società ligure del Tigullio che si impone per 335-325, per gli Arcieri delle Alpi c’è dunque la medaglia d’argento.