Bcc Derthona Basket: al via i playoff contro Bolzano

Andata in archivio la stagione regolare con un lusinghiero primo posto la formazione di Cutugno si tuffa nell’agone dei playoff con il primo turno dei quarti di finale che vede, come avversario, il Basket Club Bolzano ( sabato 27 ore 18 ); la vittoria nel proprio girone però porta in dote, oltre alla consapevolezza dei propri mezzi, solo il vantaggio del fattore campo perchè negli spareggi tutto si resetta, entrando in una dimensione del tutto differente visto che ogni partita assume una importanza capitale.

E la formazione altoatesina rappresenta la classica mina vagante in quanto l’ottavo posto ottenuto in campionato non rappresenta, probabilmente, il vero valore di una squadra che ha tutte le caratteristiche per poter mettere in difficoltà qualsiasi compagine, anche quelle sulla carta più accreditate. Bolzano ha avuto un cammino, quest’anno, un po’ discontinuo ma ha sicuramente fatto vedere di essere squadra di rango, battendo, anche nettamente, squadre come Alpo o facendo soffrire la capolista Udine; nella prima metà di stagione l’andamento delle ragazze di Sacchi, coach pavese ex Broni, era stato per larghi tratti assai positivo, tanto da portare il Bcb ad un passo dalla qualificazione alle final four di Coppa Italia, qualificazione svanita solo all’ultima giornata di andata a causa dell’inopinata sconfitta giunta sul campo di Rovigo.

Sicuramente più altalenante è stato il percorso nel ritorno, anche a causa di alcuni problemi fisici che hanno limitato il rendimento di alcune giocatrici chiave nell’economia di gioco delle biancorosse; in ogni caso crediamo si possa dire che quello che era l’obiettivo di inizio campionato, una salvezza tranquilla e la qualificazione ai playoff, sia stato centrato e quindi è lecito attendersi una squadra che arriverà al Camagna senza particolari pressioni e con la forza dei nervi distesi, oltre che con qualità tecniche e fisiche di rilievo. Roster dell’Alperia che ha sicuramente il suo maggiore punto di forza nel reparto esterne dove troviamo, oltre alla confermata Vella, anche l’ex Faenza e San Giovanni Valdarno (in A1) Schwienbacher (che proprio da Bolzano aveva avviato la propria carriera), l’ex Udine e Brescia Rainis e l’esperta Giordano, già in altre occasioni transitata per Bolzano; nello spot di guardia- ala invece oltre a Gualtieri, già lo scorso anno alla corte di Sacchi, c’è anche l’interessantissima Missanelli, già vista a San Giovanni Valdarno, nella massima serie, ed Udine.

Nel pitturato invece si muovono la polacca Kotnis, al secondo campionato in Alto Adige dopo le positive esperienze di Umbertide, e la seconda lunga Egwoh (di ritorno dopo l’esperienza di Treviso), con l’aggiunta della giovane (2007) Kob. Giraffe che quindi dovranno stare molto attente, sabato, a questa avversaria che, tra quelle piazzate dal quinto all’ottavo posto nel girone B, è forse, sulla carta, insieme a Treviso, quella con la rosa più completa e valida tecnicamente. Come già detto in precedenza i playoff sono un campionato a parte, sono partite dove il pallone pesa molto di più e dove gli spazi per rimediare ad eventuali errori sono ridottissimi, per cui è necessario farsi trovare pronti fin da subito.

È ovvio che l’Autosped parta con i favori del pronostico, anche in virtù della prestazione positiva di Costa Masnaga, ma tutto ciò spesso, e specie in gara uno, risulta essere una sorta di boomerang per la formazione di casa che sente sulle proprie spalle una responsabilità ed una pressione sicuramente maggiori. Sicuramente una grossa mano alle giraffe la potranno dare i tifosi che, siamo certi, sabato gremiranno le tribune del Camagna per far sentire alle proprie beniamine il proprio calore ed il proprio incitamento; c’è bisogno anche di voi per conquistare il primo atto di questa sfida.