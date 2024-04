La Reale Mutua Torino ’81 Iren attende Chiavari

Domani alla piscina Stadio Monumentale di Torino va in scena la penultima giornata di regular season che vede protagonista la Reale Mutua Torino ’81 Iren contro il Chiavari Nuoto. Entrambe le squadre si trovano al terzo posto a pari punti e chi vincerà il match sarà ad un passo dai play-off. All’andata i ragazzi di Simone Aversa hanno avuto la meglio per 12-14 in una partita equilibrata. I gialloblù arrivano dal convincente 18-5 casalingo contro il Padova e vorranno trovare i tre punti davanti i propri tifosi. I liguri, invece, nell’ultima giornata hanno vinto all’ultimo respiro per 7-8 contro il Como Nuoto e verranno alla Monumentale per cercare la vittoria.