L’IVECO CUS TORINO in trasferta sul campo dell’AS Rugby Milano

Per i ragazzi dei coach Lucas D’Angelo, Giampiero De Carli e Filippo Bianco kick off fissato alle ore 15.30, dirige l’incontro Lorenzo Negro di Como.

Queste le parole della terza linea Nicolò Quaglia: «Stiamo preparando questa partita non lasciando nulla al caso e cercando di arrivare il più pronti possibile al match considerando che andremo ad incontrare un avversario sempre ostico, soprattutto in casa propria. Siamo arrivati ad un momento cruciale della stagione e speriamo ci siano ulteriori soddisfazioni».

Appuntamento dunque domenica 28 aprile al Curioni in via Circonvallazione Idroscalo 51 a Segrate.