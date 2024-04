Tam Tam vince contro Pallacanestro Chivasso

Partenza all’insegna dell’equilibrio. Come da pronostico il ritmo si rivela alto con i granata che si fanno subito sentire sotto le plance, facendo valere una maggiore fisicità. Lo stesso copione si ripete nel secondo quarto, con i granata che provano diverse volte l’allungo e i padroni di casa bravi a ricucire. A metà partita il vantaggio è minimo: 31-32. I ragazzi di Coach Cesano per la seconda domenica consecutiva iniziano a mille il terzo quarto, replicando l’andamento della gara contro Cus Piemonte Orientale. Le percentuali al tiro si alzano, così come l’intensità in campo; i tamburi sono bravi a guadagnare e realizzare tiri liberi.

Ultimo quarto caratterizzato da una buona dose di nervosismo, con il punteggio in bilico e i giri in lunetta che aumentano da entrambe le parti. I granata, forti del +5 a un paio di minuti dalla fine, amministrano bene il vantaggio e portano a casa una vittoria tanto sudata quanto meritata, che li conferma al quarto posto in classifica.

Adesso i tamburi avranno la possibilità di ricaricare le pile per via del turno di riposo di prossima settimana.

Appuntamento a domenica 12 maggio (Palacollegno, ore 20.30) per la delicata sfida interna contro Reba.

Pallacanestro Chivasso 59

Tam Tam Torino 66

Parziali (16-16, 15-16, 10-13, 18-21)

Pallacanestro Chivasso: Bertino 12, Villata 7, Pecchenino 6, Vettori 2, Babarange, Cambursano 10, Droetto 4, Greppi 2, Pagetto 9, Brentin 7, Marino 0

Tan Tam Torino: Viele 14, Bechis 3, Mauri 15, Galliera Ricci 13, Cibrario Sent 6, Dario 1,Ducco 1, Paradisi 5, Terzi 2, Leone 4, Nebbiolo 2, Boglione 0