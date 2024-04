La Tecnoengineering Moncalieri affronta Vincenza nella prima gara playout

Inzia la seconda fase della stagione per la Tecnoengineering Moncalieri che, nel primo turno di playout, affronta la Velcofin Interlocks Vicenza ( domenica 28 aprile alle ore 18.00 ). La serie è al meglio delle tre gare, fattore campo a favore di Vicenza, che nel girone B del campionato LBF di serie A2 si è piazzata al decimo posto con 22 punti, ad un passo dalla salvezza diretta. Il ritorno è previsto per mercoledì 1 maggio alle ore 18.00 al PalaEinaudi di Moncalieri e l'eventuale bella sempre al Palazzo dello Sport di Vicenza domenica 5 maggio alle ore 20.30 .

Le due formazioni si affacciano al match con dodici punti di differenza tra quelli totalizzati nel corso della stagione. Vicenza è la formazione più in forma tra quelle che parteciperanno ai playout, infatti ha vinto cinque delle ultime sei partite, con una grande vittoria nell’ultima giornata in trasferta contro Roseto. La formazione veneta è anche quella che tira meglio da due punti ed è la terza miglior squadra della serie A2 per palle rubate.

La Tecnoengineering dal canto suo ha concluso bene la regular season, vincendo tre delle ultime cinque partite, tra cui spicca il successo dell’ultima giornata contro Logiman Broni con il punteggio di 56-45. Sugli scudi Mitreva (15 pt), Cordola (11 pt), Giordano (9 pt) e Salvini (8 pt). Si dovranno valutare le condizioni di Karmen Cicic, non al 100% nelle ultime uscite e poco utilizzata nell’ultima gara contro Broni. Le Lunette sono chiamate ad arginare il talento di Iva Belosevic, che viaggia a 10.4 punti e 8.3 rimbalzi di media, Marta Pellegrini (10.7 pt) e Giorgia Assentato (8.9 pt). Da non dimenticare Agnese Bevolo, ex di turno con tanta voglia di fare bene, che ha lasciato un bel ricordo in casa gialloblù. Moncalieri dovrà stare attenta alle palle perse, è infatti la formazione che perde più palloni in tutto il campionato, con una media di 19.6 a partita.

Il tabellone 2 propone anche la sfida tra Solmec Rovigo e Dimensione Bagno Carugate; le vincenti del primo turno playout saranno salve, le perdenti dovranno affrontarsi per decretare quale sarà l’ultima squadra a mantenere la categoria.

Appuntamento quindi per Gara 1 domenica 28 aprile alle ore 18.00 al Palazzo dello Sport di Vicenza, in via Goldoni 32 e in diretta streaming sul canale YouTube @asvicenzatv. Arbitreranno l’incontro il Sig. Andretta di Udine ed il Sig. Schiano di Zenise di Trieste.

LE DATE DEL 1° TURNO PLAYOUT

Gara 1 - Domenica 28 Aprile - ore 18:00 - Palazzo dello Sport Vicenza

Gara 2 - Mercoledì 1 Maggio - ore 18:00 - PalaEinaudi Moncalieri

Ev. Gara 3 - Domenica 5 Maggio - ore 20:30 - Palazzo dello Sport Vicenza