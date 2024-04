Igor Agil Volley: la serie B1 lotta contro Brembo

Igorine in campo con Cantoni in regia e Guatteo opposto; Moiran e Bianchi C al centro, Talerico e Del Freo schiacciatrici, Mangalagiu e Badalamenti liberi (in campo anche Brezza, Bianchi G, Marianelli e Martelli). Partono bene le Igorine (2-6), poi la battaglia si fa punto a punto con Brembo a pareggiare 11-11 e a sorpassare e le Igorine a impattare di nuovo 17-17. Igorine ancora avanti (18-22 in ace). Brembo si fa sotto e sigla il 23-24. Le Igorine cancellano la palla set poi cedono 25-27. Nel secondo set le Igorine sono in vantaggio all'inizio per il 2-3, poi Brembo sorpassa 7-3 ed è time out per Medici. Con pazienza la Igor rimonta e dall'11-8 è 11 pari. È però contro parziale delle padrone di casa che si portano sul 21-11 e poi chiudono 25-16.

Nel terzo set è 1-4 per le Igorine, poi Brembo come prima impatta (5-5) e sorpassa e dal 7-5 è 14-7. Padrone di casa avanti fino al 20-15, poi è rimonta trecatese e sul 21-17 è pausa per Brembo. Le Igorine impattano 23-23, poi cancellano una palla set e lottano fino a conquistare il parziale 26-28. Nel quarto set è Brembo a partire forte (8-1) e il divario rimane fino alla fine con le Igorine a cedere 25-9.

Brembo Team Volley Bg 3

Igor Agil Volley 1

Parziali (27-25; 25-16; 26-28; 25-9)

Brembo: Colleoni, Carsana, Rossi, Sala, Epis, Rota (L), Kasapovic, Garzonio, Teli, Lavelli, Niccoli, Locatelli (L), Dallara, Perletti. All. Mazzatinti.

Igor: Nagy, Guatteo, Moiran, Cantoni, Bianchi C, Brezza, Badalamenti (L), Bianchi G, Marianelli, Talerico, Mangalagiu (L), Martelli, Del Freo. All. Medici.