Nella 6ª giornata poule salvezza di Serie C, Chivasso perde contro TamTam

Sul lato offensivo però Chivasso deve fare i conti con una difesa avversaria altrettanto arcigna e fisica, che chiude le linee di penetrazione verso il canestro, costringe i biancoverdi a tirare dal perimetro al limite dello scadere dei 24”, abbassandone le percentuali. La gara così vive in perfetto equilibrio (16-16 fine primo quarto). Equilibrio che le squadre provano a scalfire nel secondo periodo di gioco: prima è Chivasso a tentare una mini fuga sul +4, poi è TamTam a rispondere e tentare la fuga sul 25-30 del 16’, sfruttando i tiri liberi concessi dal raggiunto bonus falli dei chivassesi ed un paio di buone iniziative di Mauri. Fuga interrotta da una Bertino e compagni che chiudono la prima metà di gara sul 31-32.

Nei terzi 10’ di gioco entrambe le squadre faticano terribilmente a segnare: TamTam prova subito ad allungare sul 31-36, ma Chivasso si aggrappa alla difesa per restare in partita e con grande fatica ricuce fino al 37-37 a -3’ dall’ultimo mini riposo. Purtroppo le percentuali al tiro da tre punti sono infime (4/36 finale), dentro l’area i contatti non sono sanzionati e così TamTam ne approfitta per presentarsi al via dell’ultimo quarto con 4 punti di vantaggio (41-45).

Chivasso rientra fino al 49-51 a 5’ dalla fine, ma il problema falli indirizza la gara, perché TamTam va sempre in lunetta grazie al bonus, mentre Chivasso vede uscire per 5 falli Droetto e Pagetto e gioca con Bertino e Pecchenino gravati di 4 falli. L’allungo decisivo infatti arriva dalla linea dei tiri liberi, dove TamTam è precisa e punisce anche il doppio tecnico fischiato a Cambursano ed il fallo sistematico dei chivassesi per tentare di bloccare il cronometro. Finisce così 59-66 ed ai chivassesi non resta che osservare TamTam festeggiare.

Pallacanestro Chivasso 59

TamTam Torino 66



Parziali (16-16; 31-32; 41-45)



Pallacanestro Chivasso: Bertino 13, Villata 5, Pecchenino 7, Vettori 2, Babarange n.e., Cambursano 10, Droetto 4, Greppi 2, Pagetto 9, Brentin 7, Marino. All. Giardino, A.All. Bruno



TamTam Torino: Viele 14, Bechis 3, Mauri 15, Galliera Ricci 13, Cibrario Sent 6, Dario 1, Ducco 1, Paradisi 5, Terzi 2, Leone 4, Nebiolo 2, Boglione. All. Cesano



Arbitri – Sig. Quattrocchi di Galliate e Negri di Borgosesia.

Note. Tiri liberi: Chivasso 11/16, TamTam 37/46. Usciti per 5 falli Droetto, Pagetto, Leone.

Espulso Cambursano per doppio fallo tecnico.