Fitarco Piemonte: prima tappa di Coppa del Mondo 2024 a Shanghai

La Nazionale Italiana si è presentata sulla linea di tiro cinese con alcuni atleti piemontesi: Marco Bruno e Irene Franchini (nel compound), Aiko Rolando e Elisabetta Mijno (nel ricurvo).

Gli azzurri rientrano con una sola medaglia d’argento conquistata nel compound a squadre femminili, proprio da Irene Franchini (Fiamme Azzurre/Arcieri delle Alpi) assieme alle compagne Marcella Tonioli ed Elisa Roner.

Il terzetto azzurro, frutto della sesta posizione in qualifica, si presemnta direttamente ai quarti di finale dove batte di misura (234-233) il Messico; la semifinale contro il Kazakistan si risolve solamente alle frecce di spareggio (29-28). Finale a senso unico invece per l’India che si impone 236-225 con uno score quasi perfetto.

Da citare anche l’ottima prestazione individuale di Elisabetta Mijno, che si ferma agli ottavi di finale, chiudendo così in nona posizione.

Risultati completi