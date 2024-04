La Bra Bra Fenix - Langhe Monferrato Roero 2024 è un successo di iscritti e di entusiasmo

Una location incredibile, che tutto il mondo ci invidia, ha accolto oltre 1600 iscritti, di cui 1150 che si sono presentati sotto l’arco di partenza della 31° edizione della Granfondo Bra Bra Fenix - Langhe Monferrato Roero, andata in scena oggi, domenica 28 aprile, con partenza da Pollenzo.

Alla partenza, numerose personalità del mondo del Ciclismo hanno partecipato e aperto la manifestazione. Fabio Aru e Chiara Ciuffini, ambassador Specialized Italia, Pascal Richard, primo professionista campione olimpico su strada, Adrie Van der Poel, ex ciclista su strada e padre del Campione del Mondo in carica Mathieu, che insieme alla squadra femminile dell’ Alpecin-Deceuninck, sono stati ospitati dal Title Sponsor FENIX.