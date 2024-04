S.G. Concordia: 2^ Prova Regionale Campionato Individuale Silver a Candelo

Ricco bottino d’oro per le ginnaste della S.G. Concordia , che hanno gareggiato nel weekend scorso a Candelo, nella 2^ Prova Regionale del Campionato Individuale Silver , Livello LB , ultimo appuntamento della fase regionale del Campionato Silver Individuale 2024. Come nelle altre prove, le ginnaste hanno presentato due esercizi, al corpo libero o con gli attrezzi, il cui punteggio si somma per la classifica All Around.

Tre, delle sei ginnaste della società chivassese che sono scese in pedana, sono salite sul primo gradino del podio, conquistando l’Oro nell’All Around. Nelle Junior1, Programma LB2, ha fatto l’en plein Martina Amedei, conquistando il 1° posto All Around ed il punteggio più alto in entrambe le specialità, palla e nastro. Anche Lisa Roccati, J2 LB1, ha conquistato l’oro All Around, posizionandosi al 1° posto alla fune ed al 2° al cerchio. Il terzo oro lo ha regalato al team chivassese la Senior2 Sofia Crovella, conquistando anche il punteggio più alto nelle sue specialità, cerchio e palla.

La più giovane delle Concordine in gara, Valentina Da Mota Calzolari, si è piazzata al 5° posto assoluto, col 2° punteggio al Corpo libero ed il 3° alla palla. Nelle Junior 1 Sarah Saporita si è classificata all’8° posto, con il 1° punteggio alla fune, e la compagna Emma Mormando al 12°.

Ma gli impegni per queste ginnaste non sono terminati: il prossimo weekend torneranno infatti in pedana nella 2^ Prova Regionale dei Campionati Silver di Insieme e di Serie D, sotto la guida della tecnica Martina Brosio, affiancata dalle allenatrici Giulia Manusia e Giulia Maggio.