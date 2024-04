BEA Chieri: il recap del settore giovanile

Con la vittoria con Virtus Verbania, l'Under 14 Gold blinda il secondo posto nel girone Top e accede alle Final Four di categoria con una giornata d'anticipo. Un traguardo storico per BEA Chieri e la pallacanestro chierese, raggiunto per la prima volta in questa categoria, che dà lustro all'ottima annata dei Leopardi allenati da coach Francesco Corrado e coach Matteo Pirocca.

Tra le altre gare del Settore Giovanile BEA nel fine settimana, vincono l'Under 13 Femminile con Are Pro 2020 (nel turno infrasettimanale), l'Under 15 Silver nell'ultima giornata di regular season e i Top Junior con Basket Valle Belbo.

L'Under 19 Silver, nelle prime due giornate di ritorno del girone Top, cede con Grugliasco Arancio e Grugliasco Nero; gli Allievi cedono con Atp Kangaroos.