Country Club Cuneo: 6 squadre giovanili qualificate alla fase regionale

Fine settimana importante per le squadre del Country Club Cuneo nel settore delle competizioni giovanili a squadre. L’under 12 maschile ha battuto 3-0 il Manta Tennis. L’under 12 femminile ha fatto altrettanto (3-0) contro il TC Pedona. Larghi sorrisi anche per le formazioni under 14. La maschile si è imposta 3-0 sul TC Dronero mentre la femminile è andata a segno, sempre per 3-0, contro l’ASD STG. L’under 16 femminile ha superato nettamente (3-0 anche in questo caso) lo scoglio del TC Pinerolo. Così l’under 16 maschile, che ha superato 3-0 il TC Savigliano. Nel complesso sono sei le squadre del Country che si sono qualificate per la fase regionale delle diverse manifestazioni.