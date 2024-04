Moto Club Alfieri a tutto gas nel fine settimana

Weekend intenso, quello appena trascorso, per i piloti del moto club Alfieri, impegnati in una nuova tappa dei Campionati Assoluti d'Italia in Sicilia, a Caltanissetta. Gabriele Doglio ha chiuso quinto nella prima giornata, nella categoria 250 2 tempi, posizione confermata anche nella seconda giornata. Parallelamente, si è svolto anche il Trofeo enduro Gasgas a Pomarance (PI), in cui il pilota Cristian Tosonotto ha chiuso al quindi posto nella Classe Bag 250 2 tempi. Nono posto per Simone Pario nella Classe CG 300.