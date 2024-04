Club76: l'U18 è campione regionale!

L' U18 biancoblù è campione regionale ! Una grande vittoria per 3-1 sulla Igor Volley Novara ha permesso alle “clubbine” di conquistare il prestigioso titolo. Mvp del match Asia Aliotta. E la festa continua, perchè il Club76 Playasti con l' U16 ha conquistato l'accesso alla Final Four regionale , battendo il Lilliput nell'ultima partita di girone regionale.

In Serie B2, intanto, le ragazze del duo Moretti-Ollino hanno vinto 1-3 contro Iglina Albisola Volley. Il Fenera Chieri76 ha vinto con merito la gara in Liguria, restituendo alle avversarie lo stesso punteggio dell’andata, che aveva visto Albisola vincere a Chieri. Prossima gara sabato 4 maggio alle 20,30 al PalaFenera contro MTS Ser Santena Volley. Prestazione opaca, invece, per le ragazze del Santena, che riescono a imporsi per solo un set contro la squadra di Orago. La partita si conclude con un 3-1 a favore delle avversarie.

In Serie C il Club76 Playasti ha vinto 3-2 affrontando MTV Azzurra. Weekend di gioco anche in Serie D per la Rasero Teloni-Playasti Club76, che cede 2-3 contro El Gall. GS Pino Volley inciampa 0-3 contro Busca.

In U14 nella fase regionale il Club76 Playasti aspetta la partita del 1 maggio a Mondovì, per provare ad approdare alla Final Four regionale. L'U13 vince, invece, la prima gara regionale contro Cus, per 0-3.

TUTTI I RISULTATI

Venerdì 26 aprile

Prima Divisione F. C.T. Cuneo Asti Tabellone 9°/16° posto: Club76 Playasti vs Villanova Volley Bam 3-1

Serie C F. C.R. Piemonte Girone A: Club76 Playasti vs MTV Azzurra 3-2

Sabato 27 aprile

Serie D F. C.R. Piemonte Girone B: GS Pino Volley vs MC 1933 Top Four Busca 0-3

Serie D F. C.R. Piemonte Girone B: Rasero Teloni – Playasti Club76 vs P.G.S. El Gall 2-3

Under 13 F. C.T. Cuneo Asti Tabellone 5°/8° posto: Villanova Volley Bam vs Club76 Playasti 2012 3-1

Domenica 28 aprile

Under 18 F. C.R. Piemonte Final Four: Club76 Reale Mutua Fenera Chieri vs L'Alba Volley 3-0

Under 18 F. C.R. Piemonte Final Four: Club76 Reale Mutua Fenera Chieri vs Igor Volley 3- 1

Under 13 F. C.R. Piemonte Girone A: Cus Collegno vs Club76 Playasti 0-3

Under 13 F. C.T. Cuneo Asti Tabellone 9°/16° posto: L'Alba Volley Junior vs Club76 Playasti Provinciale 0-3

Under 12 F. C.T. Cuneo Asti 6vs6 VolleyS3 Girone A: P.G.S. El Gall Rossa vs Club76 Playasti 0-3

CT16F7 F. C.T. Torino Classificazione 17-29: Gabetti Val Chisone U16 vs Club76 GS Pino Blu 3-1