TDR2K24: JLS Piemonte, le convocate per il Torneo delle Regioni

Ufficializzata la lista delle atlete selezionate e convocate per la Rappresentativa Junior League Softball (U15), che prenderà parte al Torneo delle Regioni e che si disputerà dal 6 al 9 giugno in Piemonte. 14 le giocatrici piemontesi convocate, più 2 riserve a casa. La JLS Piemonte nell'edizione 2023, giocata in Toscana, ha vinto la medaglia di bronzo.