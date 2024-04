Biella Rugby: tutti i risultati del weekend gialloverde

Fedrica Floris, giocatrice: «Uggiosa domenica di aprile in cui le Fenici concludono il proprio campionato con una rigida sconfitta in casa del Volvera rugby. Dopo un inizio non promettente, che vede le padrone di casa portarsi subito il vantaggio di dieci punti, le Fenici reagiscono grintose con una difesa avanzante, non riuscendo però a concretizzare in attacco. Nel secondo tempo si verifica invece un calo della prestazione collettiva e l'impraticabilità del campo fangoso, a causa della pioggia caduta per tutta la durata dell’incontro, ostacola ogni tentativo di ripresa».

UNDER 18

28.04.24 Rugby Lecco v Biella Rugby 21-33 (0-26)

Marcatori. Mete: Besso, Pavesi, Zavallone, Rossi, Meneghetti. Trasformazioni: Salussolia (4).

Biella Rugby: Meneghetti; Rava (55’ Formigoni), Pavesi (44’ Pagliano), Castello, Curatolo (55’ Grillo); Salussolia, Besso; Chiorboli, Rossi, Mosca; Avanzi, Gariazzo (63’ Buturca); Zavallone (44’ Gibello), Bredariol (44’ Grandi), Pacchairotti (44’ Silvestrini).

Emilio Vezzoli, coach: «Buona partita dei ragazzi che chiudono questa seconda fase del girone interregionale con sei vittorie e quattro sconfitte. Domenica sono scesi in campo con la serenità e la mentalità giusta e il primo tempo è stato praticamente perfetto. Nel secondo qualche errore in più, dovuto anche alle condizioni climatiche e del campo. Ora una settimana di riposo e poi pronti ad affrontare le ultime tre partite della stagione. Come sempre un sentito ringraziamento a tutti i genitori che hanno accompagnato i ragazzi».