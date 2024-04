L'IVECO CUS Torino Rugby vola ai playoff!

Altro storico risultato raggiunto dall’ IVECO CUS Torino Rugby che, grazie alla vittoria per 20-28 sul Rugby Milano , conquista ad una giornata dalla fine del campionato i play-off per la serie A Élite . Nella ventunesima giornata del campionato di Serie A maschile il team universitario guidato dai coach Lucas D’Angelo, Giampiero De Carli e Filippo Bianco vince in trasferta un match difficile, pieno di insidie e per niente scontato, sul campo della quarta forza del campionato.

Le dieci lunghezze dalla diretta inseguitrice, il Biella Rugby, garantiscono ai cussini il raggiungimento dei playoff per la serie A Élite, obiettivo non facile da raggiungere se si considera le ventidue partite della stagione. Gli universitari per il terzo anno consecutivo conquistano anche il post-season giocando nella stagione 2021/2022 i play-off per la Top 10 (e la promozione), nel 2022/2023 lo spareggio del campionato di Top 10 e nel 2023/2024 nuovamente i play-off per la Top 10 ora denominata serie A Élite.

Queste le parole di coach Lucas D’Angelo a fine gara: «Per il terzo anno consecutivo i ragazzi hanno deciso di prolungare la stagione e questo mi riempie il cuore di orgoglio nei confronti di questo gruppo. Raggiungere i play-off era l’obiettivo di inizio stagione e ci siamo riusciti. Non sappiamo ancora chi affronteremo in semifinale, il primo match si giocherà domenica 19 maggio, ma come sempre cercheremo di dare il massimo onorando al meglio la maglia che indossiamo».

Prossimo appuntamento con l’ultimo match di regular season sabato 4 maggio ore 15.30 al campo A. Albonico di Grugliasco (Strada del Barocchio 27) contro il Rugby Noceto.

Segrate (MI), C.S. GB. Curioni – Domenica 28 aprile 2024 ore 15.30

Campionato di Serie A, Girone 1, XXI giornata

ASD RUGBY MILANO v IVECO CUS TORINO RUGBY 20-28 (6-13)

Marcatori: p.t. 3’ cp. Krsul (3-0); 15’ m. Caputo (3-5); 21’ cp. Torres (3-8); 28’ cp. Krsul (6-8); 33’ m. Barbotti (6-13); s.t. 4’ m. Cetti tr. Romano (13-13); 8’ mt. Civita tr. Torres (13-20); 14’ m. E. Monfrino (13-25); 24’ m. Arena tr. Romano (20-25); 38’ cp. Torres (20-28).

ASD Rugby Milano: Romano; Origgi (59’ Mione), Battegazzorre, Delcarro, Arena; Lucchin, Krsul (41’ Crivellone); M. Ferrari, Sbalchiero (C), Corona (65’ Deregibus); Kawau, Ferraresi (56’ Conti); Betti (71’ Dapaah), Cetti (56’ D. Ferrari), Odorisio (67’ Actis). All. Varriale.

IVECO CUS TORINO RUGBY: E. Reeves; Civita (56’ Telloni), Torres, Groza, E. Monfrino (59’ Cataldi); G. Reeves (C) (7’ Perrone), Cruciani; Quaglia, Mastrodomenico, Piacenza; Andreica, Ciotoli (56’ Di Fiore); Barbotti (56’ Liguori), Caputo, Valleise. All. A. D‘Angelo.

Arbitro: Negro (CO)

AA1: Chiappa (BG), AA2: Balducci (GE)

Cartellini: al 56’ rosso a Valleise (CUS Torino), 71’ rosso a Conti (ASD Rugby Milano)

Calciatori: Krsul (ASD Rugby Milano) 2/3; Romano (ASD Rugby Milano) 2/2; Torres (CUS Torino) 3/6

Note: pomeriggio nuvoloso con circa 17 gradi. Campo in ottime condizioni. Presenti circa 250 spettatori

Punti conquistati in classifica: ASD Rugby Milano 0; CUS Torino 5

Player of the match: Torres (CUS Torino)