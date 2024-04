Basket College Novara: Michele Vecerina nuovo Responsabile Tecnico

Michele Vecerina, 51 anni è un grande conoscitore delle tematiche di formazione di giovani atleti. Inizia ad allenare nel settore giovanile della squadra milanese di Barlassina, per poi trasferirsi a Trecate. In particolare ha avuto modo di contribuire a formare due giovani promesse della provincia di Novara, Alfredo Boglio classe 2003, attualmente negli USA alla Robert Morris University, con trascorsi a Cremona serie A2, e College Borgomanero dove ha maturato la convocazione in Nazionale Under17, e Alberto Fragonara, 2004 quest’anno in forza a Legnano in serie B, vice-Campione d’Italia con College Borgomanero alle finali nazionali U19 del 2023. A questi in realtà si dovrebbe aggiungere anche il figlio di Michele, Simone Vecerina classe 1999, impegnato in serie B a Lumezzane con trascorsi a Capo d’Orlando in Legadue, Bernareggio, Vigevano e Bergamo.

«Ringrazio dell’ulteriore fiducia concessa il Presidente Andrea Delconte e tutti i membri del Consiglio Direttivo – fa sapere Michele Vecerina – nel progetto giovanile di College Novara ho trovato serietà, qualità e passione ed al punto in cui siamo arrivati non sarà facile migliorarsi, tuttavia è doveroso provarci ogni giorno di più. Ecco perché per la prossima estate abbiamo trasformato la nostra passione per il basket e la voglia di vedere i ragazzi formarsi e crescere, in un nuovo programma che consideriamo veramente innovativo: gratuitamente, a partire dai mesi di giugno e di luglio, i nostri atleti, liberi dall’impegno dei campionati, potranno affinarsi e continuare a progredire con uno specifico programma personalizzato di lavoro atletico, tecnico individuale e di allenamento di gruppo. Sarà il modo migliore per approfondire le conoscenze, sempre meglio e di più, alzando via via l’asticella degli obiettivi da raggiungere. Aprendo le porte contestualmente a chi si vorrà avvicinare a noi per la prima volta».

«Consideriamo il nuovo incarico affidato a Michele Vecerina un vero e proprio “upgrade”, un aggiornamento di programma per le nuove sfide che con spirito unitario e di gruppo, ci accingiamo ad affrontare insieme per la prossima stagione, come si conviene ad una vera, grande famiglia – commenta il Presidente Andrea Delconte - Insieme a Michele valuteremo alcuni necessari cambiamenti che a distanza di quattro anni dalla partenza del progetto College Novara, in più con l’arrivo delle nuove regole federali, si rendevano necessari. Nel programma tecnico estivo, di altissimo livello, ad esempio, ci tenevamo particolarmente ad offrire gratuitamente quello che altre realtà, con iniziative commerciali più o meno nascoste, offrono nello stesso periodo soltanto a pagamento. Protagonisti i nostri Collegiali, dai più piccoli del Minibasket alle squadre giovanili. Tutti sanno che sono loro, con le famiglie, il vero motore, noi doverosamente ricambiamo la loro fiducia mettendo al centro del progetto la crescita umana e sportiva dei loro figli. Magari saremo in controtendenza rispetto ad altre realtà, ma qui a Novara ci teniamo a lavorare indistintamente su ogni singolo atleta, affinchè tutti possano avere una possibilità da giocarsi nel loro futuro, crescendo e divertendosi, in un ambiente fondamentalmente sano, senza preferenze o privilegi che vadano oltre gli aspetti sportivi. L’esperienza tecnica e personale di Michele Vecerina, siamo sicuri, tornerà molto utile al nostro percorso di crescita».