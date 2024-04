Allianz Derthona: debutto vincente alle Finali Nazionali U19 Eccellenza

Il primo tempo contratto di entrambe le formazioni viene sostituito da un secondo nel quale il Derthona si scioglie, prende il comando delle iniziative, non riesce mai ad ammazzare la sfida ma è sempre avanti nel punteggio ed arriva alla sirena finale con un +10 coincidente con il massimo vantaggio in partita.

Dopo un inizio con le difese a prevalere, Tambwe e due triple di Errica e Baldi, prezioso in precedenza con due sfondamenti subiti, portano l’Allianz sul 12-7 a metà del primo quarto, Venezia reagisce prontamente con 4 punti in fila di Gattel per il sorpasso del 14-16, ma a chiudere avanti il primo periodo è il Derthona grazie a Korlatovic e ad un’altra bomba di Errica per il 22-18. L’inizio del secondo quarto accende ancora di più i bianconeri, Tambwe e la terza tripla su tre tentativi di Errica siglano un 5-0 di break nei primi due minuti che sul -9 (27-18) costringe Venezia al time-out. I lagunari ne escono rinfrancati, Vanin e Iannuzzi li riportano di forza a contatto e quando Macrì conquista e converte dentro la retina un rimbalzo d’attacco la rimonta è completata, 29 pari a 90” dall’intervallo. Tre liberi per un fallo da oltre l’arco su Conte ridanno fiato all’Allianz, non fino al punto di impedire agli avversari di andare negli spogliatoi in vantaggio 32-33, con il 12/40 dal campo a pesare sull’economia della sfida di Tortona.

Nella ripresa è tutta un’altra musica per i piemontesi, 7 punti nel primo minuto e mezzo suggellati da un tiro da otto metri di Conte che fa esplodere la panchina dei Leoni, che esulta ancora di più dopo che Baldi ed Errica tornano a martellare pure loro dall’arco per il 51-44 a 2’ dalla fine della frazione, punteggio che non si discosta tanto da quello con cui le due squadre si presentano allo sprint conclusivo. La stazza sotto canestro dei veneti si fa sentire soprattutto ad opera di Macrì e l’altro lungo a disposizione della Reyer, Vanin, è artefice del -2 di una coriacea Venezia, che non molla con il 58-56 a 5’ esatti dal termine. Lì il Derthona è bravo a non disunirsi ed anzi a piazzare l’allungo mai più ripreso, con i tre piccoli Errica, Baldi e Conte a ridare l’inerzia al Derthona che la chiude con due triple di Baldi per il +10 a 50” dal termine, stesso scarto che assicura all’Allianz i primi due punti in classifica al primo tentativo.

Domani la seconda sfida contro la perdente dell’altra sfida inaugurale del girone, quella tra Fulgor Fidenza e CAB Stamura Ancona: appuntamento al Palasport di Chianciano Terme alle ore 14 con diretta streaming sul canale YouTube di Italbasket e Basket Like.

Allianz Derthona Tortona 70

Umana Reyer Venezia 60

Parziali (22-18, 32-33, 51-46)

Derthona: Baldi 18 (4/7 da tre, 6 rb), Bresciani ne, Farias, Tambwe 6, Errica 18 (4/8 da tre, 4 ast, 3 rec), Korlatovic 4, Diodati, Fonio Fracchia, W. Bellinaso, Moro ne, Conte 14 (7 rb), Josovic 10 (7 rb). All. Ansaloni, ass. Tosarelli, Albasini.

Venezia: Corato, Giangaspero 1, Pellizzon 2, Presutto 4, Zanchetta 4, Eramo 2, Todisco 5, Iannuzzi 10, Gattel 13, Macrì 11, Natale, Vanin 8. All. Buffo.

Arbitri: Barbieri, L. Attard, Giunta.