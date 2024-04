Fulgor Basket: al Memorial Papini tante soddisfazioni per i giovani rossoverdi

Sono stati quattro giorni davvero intensi, per i ragazzi e per lo staff, ma che hanno portato grandissime soddisfazioni e che lasceranno a tutti i partecipanti un ricordo indelebile.

L’ultimo giorno del Memorial Papini è quello dedicato alle finali, con le ultime partite che precedono il viaggio per tornare a casa. In questa edizione la Fulgor ha fatto la voce grossa, con prestazioni notevoli in tutte le categorie a cui si aggiunge la ciliegina sulla torta della vittoria finale da parte dell’Under 17. Bene anche l’U15, che ha avuto modo di confrontarsi ad alto livello e l’U13, che ha conquistato con le unghie e con i denti il terzo posto finale.