Rainbow Team: al via la stagione 2024 con il GT30

Incomincia la stagione 2024 del Rainbow Team , e la celebre scuderia di motonautica di Casale Monferrato inaugurerà l’anno agonistico nella categoria in cui rappresenta un’assoluta eccellenza a livello nazionale: il GT30 . Sabato 4 e domenica 5 maggio , infatti, a San Nazzaro d’Ongina (PC) due imbarcazioni arcobaleno scenderanno sulle acque del Grande Fiume per difendere i tre titoli italiani consecutivi conquistati con Oleg Bocca (2021 e 2023) e Guglielmo Martinelli (2022): a pilotarle saranno Ettore Bo - al secondo anno in categoria - e l’esordiente Stefano Genova .

Alla scoperta dei piloti

Le aspettative sono sicuramente alte, ma i due driver sono più che mai decisi a dare filo da torcere ai contendenti per provare a “calare il poker” e portare nella bacheca del Rainbow Team il quarto tricolore di fila nella classe regina delle giovanili. Ma andiamo a scoprire chi sono i due driver.

A Ettore Bo il compito di rappresentare il Monferrato e il Piemonte nel palcoscenico della motonautica nazionale (ed europea, come nel Gran Premio del Waterfestival di Viverone del 2023): casalese, correrà con il numero 20 a bordo dell’imbarcazione che l’anno scorso venne condotta alla vittoria dominante da parte di Oleg Bocca (che quest’anno si dedicherà esclusivamente alla Formula 4 a partire dal 9 maggio). Dopo un anno da “apprendistato” alle spalle del compagno di team, è pronto a giocarsi le su chance per conquistare i primi posti.

Stefano Genova è la new entry dell’anno: originario della Campania, ha scelto di sposare il progetto Rainbow Team credendo nel grande lavoro svolto negli ultimi anni a livello giovanile e disputando con i colori arcobaleno il Campionato Italiano di Formula Junior Élite. Nonostante si tratti della “prima volta”, non ha intenzione di stare in disparte, e proverà a dir la sua ricoprendo il ruolo di outsider alla guida della barca numero 8.

«Siamo carichi più che mai per l’inizio di questa nuova stagione – spiegano il team principal ed ex campione del Mondo di Formula 1, Fabrizio Bocca, e la team manager e responsabile del settore giovanile del Rainbow Team Elisa Manzetta Bocca – e insieme a tutti i nostri fantastici driver siamo compatti e determinati più che mai con l’obiettivo di difendere il titolo, anzi i titoli italiani! Abbiamo due ragazzi giovani ma molto capaci che siamo certi ci emozioneranno in ogni gara portando grandi soddisfazioni all’intera scuderia».