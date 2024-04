Bertram Derthona nuovamente ai playoff

Terza qualificazione ai playoff in altrettante stagioni di Serie A per la Bertram Derthona, che anche nel 2023/24 sarà protagonista nella post season. I playoff, rincorsi per tutto il girone di ritorno dopo una prima parte di campionato complessa, sono diventati matematici nella serata di ieri, in virtù dei risultati maturati sui vari campi nella 29° e penultima giornata del torneo.