Torneo delle Regioni 2024: la presentazione al Green Pea di Torino

Il 2 maggio , alle ore 14 , nel centro commerciale Green Pea (3°piano) di via E. Fenoglietti 20 zona Lingotto a Torino, si svolgerà il sorteggio dei gironi e la contestuale presentazione del Torneo delle Regioni 2024 , manifestazione giovanile organizzata dalla Federazione Italiana Baseball Softball che si svolgerà dal 6 al 9 giugno in Piemonte.

Avigliana, Castellamonte, Fossano, La Loggia, Pinerolo, Settimo Torinese e Torino saranno le località coinvolte, nei quali impianti sportivi si disputeranno gli incontri delle cinque categorie in gara, Little League Baseball (U12), Junior League Baseball (U15), Senior League Baseball (U18), Little League Softball (U13) e Junior League Softball (U15).

Il giornalista Matteo Gandini presenterà e medierà l'evento, al quale interverranno il presidente federale Andrea Marcon, Fabrizio Ricca assessore allo sport della Regione Piemonte, Andrea Archinà sindaco di Avigliana, Pasquale Mazza sindaco di Castellamonte, Domenico Romano sindaco di La Loggia, Daniele Volpatto assessore allo sport di Settimo Torinese, Marco Mannucci consigliere federale e Sabrina Olivero presidente FIBS Piemonte.

Nell'occasione sarà ufficializzato uno degli sponsor del Torneo delle Regioni 2024.

L'evento sarà trasmesso in diretta streaming tramite il canale YouTube FIBS a questo link.

Ricordiamo che le formazioni vincitrici accederanno alla Fase Europea per l'accesso alle World League Series che si disputano negli USA.