BEA Chieri: 25 aprile in campo, i Tornei dei Leopardi

L’Under 13 Gold ha preso parte al Torneo Langhe Roero, classificandosi al secondo posto dopo una serie di prove in crescendo. Le due formazioni Esordienti invece state ospiti, come da tradizione, degli amici di Dukes San Sepolcro per il Memorial Romolo Biggio, classificandosi al terzo e quarto posto.

Under 13 Gold – Torneo Langhe Roero

Splendido percorso per l’Under 13 Gold di coach Corrado al Torneo Langhe Roero organizzato da Olimpo Basket Alba e Pallacanestro Farigliano. I Leopardi partono forte superando di slancio Ceva e Tortona nella prima giornata di gara, chiudendo il girone di qualificazione al secondo posto nello spareggio per la testa con i genovesi del Basket Pegli dopo una partita di livello.

Classificatosi come miglior seconda alle semifinali per il titolo, gli Arancioni salgono di tono: la semifinale con i lombardi di Gazzada è equilibrata per un tempo, ma dopo la ripresa i chieresi accelerano e non si guardano più indietro guadagnando l’accesso alla finalissima. Di fronte la corazzata Gators, già incontrata in campionato con due sonore sconfitte per i ragazzi di coach Corrado. Questa volta però il copione è da subito diverso: BEA fa vedere tutti i passi avanti fatti in questa stagione, riesce a mettere in campo fisicità e attenzione per dare vita ad una partita punto a punto. A metà ultima frazione i chieresi sono sul +5, ma negli ultimi minuti i saviglianesi sono più lucidi, ribaltano il risultato e vincono con merito il torneo.

Per i Leopardi una grande medaglia d’argento e la consapevolezza di aver davvero alzato il livello durante la stagione.

«Una grande esperienza di valore per questo gruppo, che chiude la stagione con un grande torneo – commenta coach Francesco Corrado – Chiudiamo contro una squadra che abbiamo affrontato all’inizio dell’anno, perdendo con un distacco molto ampio, questa volta, invece, ce la siamo giocata fino alla fine. È sicuramente un secondo posto prestigioso. Ringraziamo i genitori di Chivasso per aver permesso ai propri figli di giocare con noi».

Ringraziamo gli amici di Pallacanestro Chivasso per aver permesso agli atleti Esposito, Mellamaci, Murolo e Sammarco di rinforzare il roster dei Leopardi.

FASE A GIRONI

BEA CHIERI – BASKET BORSI CEVA 139-26

Parziali: 39-3, 89-6, 104-20

CHIERI: Campanelli 6, Dalmasso 20, Di Bartolo 10, Marino 2, Mouaddine 14, Popa 4, Porcu 14, Serratore 12, Mantovani 8, Murolo 15, Sammarco 8, Mallamaci 8, Esposito 4. All. Corrado, Ass. Cristina

BEA CHIERI – DERTHONA BASKET 63-50

Parziali: 12-10, 35-18, 49-34

CHIERI: Popa 2, Dalmasso 9, Marino 2, Porcu 8, Mouaddine 10, Mantovani, Campanelli, Di Bartolo 2, Serratore 2, Murolo 7, Mallamaci 6, Sammarco 5, Esposito 10. All. Corrado, Ass. Cristina.

BEA CHIERI – BASKET PEGLI 61-76

Parziali: 14-18, 33-42, 50-61

CHIERI: Popa, Dalmasso 13, Marino 4, Porcu 1, Mouaddine 19, Mantovani, Di Bartolo 2, Serratore, Murolo 2, Mallamaci 2, Sammarco 6, Esposito 12. All. Corrado, Ass. Cristina.

SEMIFINALE: 1°-4°

GAZZADA 7 LAGHI – BEA CHIERI 59-81

Parziali: 14-17, 34-32, 48-60

CHIERI: Popa 18, Dalmasso 6, Marino 4, Porcu 11, Mouaddine 6, Mantovani, Mariani 6, Di Bartolo 2, Serratore 5, Murolo 8, Mallamaci 6, Sammarco 2, Esposito 7. All. Felletti, Ass. Cristina.

FINALE 1°-2°

GATORS SAVIGLIANO – BEA CHIERI 65-59

Parziali: (17-19, 34-31, 48-45)

CHIERI: Popa, Dalmasso 9, Marino 2, Porcu 4, Mouaddine 24, Mantovani, Mariani, Campanelli, Di Bartolo 3, Serratore 10, Murolo 2, Mallamaci 3, Sammarco 2, Esposito. All. Corrado, Ass. Cristina

Ringraziamo Olimpo Basket Alba e Pallacanestro Farigliano per l’organizzazione e l’ospitalità

Esordienti – 22° Memorial Romolo Biggio

Splendida esperienza per le due formazioni Esordienti che hanno preso parte come da tradizione alla 22° Edizione del Memorial Romolo Biggio di Sansepolcro (Arezzo). In campo i Leopardi si sono fatti valere, arrivando entrambe seconde nel rispettivo girone di qualificazione e guadagnando l’accesso alla Finale 3°-4° posto che si è trasformata in un derby arancio-nero in terra toscana. Alla fine a vincere la medaglia di bronzo sono stati gli “Arancioni” chieresi, dopo una partita emozionante e combattuta.

Accanto alle emozioni che i ragazzi hanno potuto vivere sul parquet, una bella esperienza di vita per i Leopardi che sono stati ospitati in famiglia dai pari età dei Dukes Sansepolcro, ricambiando l’ospitalità data durante il Memorial Caparelli di Dicembre.

FASE A GIRONI

BEA CHIERI ARANCIO – DUKES SAN SEPOLCRO 30-16

Parziali: 8-3, 13-9, 24-14

Audisio 8, Bonnet 6, Fasano 1, Franchi 2, Garabello 4, Galliano, Longo 5, Maglio, Mariani, Marzullo 2, Moschillo, Silvestro 2. Istr. Mastrorilli, Ass. Ricciardo

BEA CHIERI ARANCIO – PERUGIA 37-19

Parziali: 9-7, 21-9, 23-17

CHIERI: Audisio 8, Bonnet 2, Fasano 4, Franchi, Garabello 8, Galliano, Longo 2, Maglio, Mariani, Marzullo 2, Moschillo 10, Silvestro 1. Istr. Mastrorilli, Ass. Ricciardo

BEA CHIERI ARANCIO – PALLACANESTRO MONCALIERI 27-38

Parziali: 4-7, 12-20, 17-30

CHIERI: Audisio 6, Bonnet 6, Fasano 7, Franchi, Garabello 7, Galliano, Longo, Maglio, Mariani, Marzullo, Moschillo, Silvestro 1. Istr. Mastrorilli, Ass. Ricciardo.

DUKES SAN SEPOLCRO – BEA CHIERI NERO 11-59

Parziali: 4-12, 8-27, 11-46

TSEC: Campana 4, Cordero, Zanzon 12, Gaone 4, En Nahder 3, Dodaj 2, Betta E. 3, Betta F., Goria 7, Chisari 6, Canazza 7, Vaj 9. Istr. Piccionne, Ass. Piersanti

BEA CHIERI NERO – ANZIO BASKET 32-65

Parziali: 5-24, 16-39, 18-50

TSEC: Campana, Cordero 4, Zanzon 11, Gaone 2, En Nahder, Dodaj, Betta E., Betta F., Goria 2, Chisari 7, Canazza, Vaj 6. Istr. Piccionne, Ass. Piersanti

BEA CHIERI NERO – POGGIBONSI 44-39

Parziali: 4-12, 22-23, 32-33

TSEC: Campana, Cordero 6, Zanzon 10, Gaone 6, En Nahder 2, Dodaj 2, Betta E. 2, Betta F. 2, Goria 2, Chisari 8, Canazza, Vaj 4. Istr. Piccionne, Ass. Piersanti

FINALE 3°-4° POSTO

BEA CHIERI ARANCIO – BEA CHIERI NERO 33-29

Parziali: 5-15, 15-19, 19-28

BEA ARANCIO: Franchi, Mariani 2, Bonnet Luis 2, Garabello 6, Silvestro 4, Marzullo, Galliano, Fasano 5, Maglio, Longo 4, Audisio 4, Moschillo 6. Istr. Ricciardo

BEA NERO: Cordero, Dodaj, Gaone, En Nahder, Betta E. 3, Betta F., Canazza 2, Campana 2, Zanzon 8, Vaj 9, Goria, Chisari 5. Istr. Piersanti