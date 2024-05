Finali Nazionali U19 Eccellenza: Allianz Derthona vince contro Cab Stamura Ancona

Due su due. L’Allianz Derthona Tortona fa sua anche la seconda partita alle Finali Nazionali U19 Eccellenza. Al palasport di Chianciano Terme (SI) vittoria contro la CAB Stamura Ancona per 74-59 e testa del Girone A assicurata anche al termine della seconda giornata. I ragazzi di Luca Ansaloni strappano in anticipo il pass quantomeno per gli spareggi, in attesa di giocarsi domani la chance per la qualificazione diretta ai quarti di finale, ovvero per essere tra le migliori otto squadre d’Italia. Il successo i Leoni tortonesi lo legittimano con un match comandato nel punteggio e nel gioco dal primo all’ultimo minuto, prendendo bene le misure agli anconetani e sfoggiando un Gloris Tambwe versione MVP sin dall’inizio, provando una fuga importante nel terzo quarto e respingendo con compattezza i tentativi di rimonta degli avversari che avevano ricucito già sul finire del terzo quarto, prima del 17-8 del parziale finale che ha dato i 4 punti in classifica a Baldi e compagni.

Le triple di Conte e l’efficacia sotto canestro di Tambwe e Josovic accendono subito l’Allianz, in doppia cifra di vantaggio ancor prima dell’arrivo della metà del quarto iniziale (14-4), margine che il solito Tambwe prova a tenere fino alla prima minipausa se non ci fosse Gallo Zuasnabal ad avere idee diverse a favore di Ancona con due canestri pesanti per il 24-18 sulla sirena del 10°. Tambwe continua nella sua partita perfetta, inserisce anche un gioco da tre per contribuire al 31-22 del 13° con 13 punti, gli stessi che poco più avanti Piccionne assicura ad Ancona per il 37-33 che a 2’ dall’intervallo porta coach Ansaloni a chiamare il suo primo time-out. Il “soccorso” tortonese prende sempre le sembianze del suo pivot titolare, il suo settimo canestro su sette tiri (15 punti e 6 rimbalzi nel primo tempo) fissa il 42-37 con cui il Derthona va avanti negli spogliatoi.

Al rientro in campo la terza e quarta tripla dell’incontro di Conte, il primo tiro tentato e segnato dal consistente Diodati e il dominante Josovic della terza frazione fanno volare i piemontesi al massimo vantaggio in partita, il +15 del 57-42 al 26°. Ancona ricuce subito lo strappo, una sfuriata di Zanocco favorisce un 9-0 di controbreak per rimettere in carreggiata i suoi per l’inizio dell’ultimo periodo. Ma come successo il giorno prima contro Venezia l’Allianz non si fa intimidire dalla reazione avversaria e sempre come successo contro i lagunari è Baldi a mettere due triple consecutive che determinano la chiusura dei giochi perché il 71-57 che producono a 3’ dal termine è la fuga giusta.

Domani alle ore 14 all’Estra Forum di Chiusi (SI) la sfida contro la Fulgor Fidenza per provare la vittoria del girone e il conseguente passaggio diretto ai quarti di finale bypassando gli spareggi. Diretta streaming sul canale Twitch di Italbasket e sul canale YouTube di BasketLike.it



Allianz Derthona Tortona 74

CAB Stamura Ancona 59

Parziali (24-18, 42-37, 57-51)



Derthona: Baldi 11 (3/5 da tre, 4 ast), Bresciani, Albertinazzi, Farias 2, Tambwe 19 (7/10 al tiro, 15 rb, 31 val), Errica 5, Korlatovic, Diodati 7, Fonio Fracchia ne, W. Bellinaso, Conte 13 (4/8 da tre), Josovic 17. All. Ansaloni, ass. Tosarelli, Albasini.

Ancona: Bora 5, Gallo Zuasnabal 9, Virgili 2, Filippetti, Piccionne 17, D’Agnano 2, Kumer 4, Tamboura 9, Zanotto 9, Paoletti 2, Diop, Balducci. All. Petitto

Arbitri: Miniati, Pazzaglia, Lanciotti