Sarah van Aalen è la nuova palleggiatrice della Reale Mutua Fenera Chieri ’76

Nata a Stogumber il 21 gennaio 2000, 186 cm d’altezza, inizia a giocare a pallavolo a 6 anni d’età nella sua città natale. Approda al professionismo a 19 anni in Germania, dove milita per due stagioni nell’USC Münster e altre due stagioni nell’SC Potsdam. La scorsa stagione ha giocato in Turchia nel Vakifbank di Giovanni Guidetti. Dopo varie esperienze nelle nazionali giovanili olandesi nel 2019 arriva alla nazionale maggiore, con cui nel 2023 da alzatrice titolare conquista il bronzo nel campionato europeo. Attualmente è impegnata con l’Olanda nella preparazione della VNL, a caccia anche della qualificazione ai giochi olimpici di Parigi.

Benvenuta a Chieri, Sarah!

«Grazie! Ho sentito tante cose positive sulla società, sull’allenatore, sui tifosi, su tutto. Mi è piaciuto il fatto che il club sia ambizioso e voglia raggiungere obiettivi ancora più alti nelle prossime stagioni, quindi sono entusiasta di unirmi a questo progetto».

Come descriveresti il tuo stile di palleggiatrice?

«Penso di essere una giocatrice calma. Mi piace il gioco tattico e veloce».

Ci racconti qualcosa di te al di fuori della palestra?

«Quando non gioco a pallavolo probabilmente sono sui libri, perché studio criminologia. Mi piace davvero farlo perché mi schiarisce la mente dalla pallavolo (ride). Per il resto, amo molto andare sempre alla scoperta di nuove caffetterie».

Le tue aspettative per la tua prima stagione in Italia, con Chieri?

«Sono davvero emozionata per questa mia prima esperienza in Italia. La scorsa stagione abbiamo giocato contro alcuni top team italiani e il livello era altissimo. Quindi non vedo l’ora di iniziare a competere nel campionato italiano con Chieri. Spero che potremo raggiungere i nostri obiettivi».